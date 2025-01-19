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книга Моя війна Валерія Залужного /колаж Анастасія Решетнік
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Моя війна» затримується. Валерій Залужний довірив свою книгу невеликому видавництву — за місяць воно відправило тільки 40% замовлень. Чому так сталося?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

Видавництво «Вавилонська бібліотека» вже замовило другий наклад книги «Моя війна» Залужного у кількості 30 000 примірників. Фото колаж Анастасія Решетнік

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Випускаючи книгу Валерія Залужного, команда видавництва «Вавилонська бібліотека», яке донині працювало лише з класиками світової літератури, очікувала на високий попит. Але перші 4564 примірники розкупили за добу. Минув майже місяць, а видавництво відправило лише 40% замовлень. Чому ексголовком надрукував книгу саме в цьому видавництві і коли всі зможуть отримати замовлення

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«Ми розуміли, що книжка Валерія Залужного буде популярною серед українських читачів», – каже Роман Малиновський, співзасновник і головний редактор видавництва «Вавилонська бібліотека». Донедавна видавець спеціалізувався на книгах «високої полиці», але наприкінці 2024-го поряд із Жузе Сарамаґу та Куртом Воннеґутом у каталозі «Вавилонської бібліотеки» зʼявилася «Моя війна» генерала Залужного

Ставка на дебютанта спрацювала. Продажі книги Залужного почалися 20 грудня й за першу добу читачі придбали 4564 примірники. Для порівняння – «Синя борода» Курта Воннеґута, яка до цього була лідером видавництва, стартувала з 300 проданих копій.

За чотири тижні видавництво відправило понад 6500 книг – 40% від усіх замовлень «Моєї війни» Залужного. У черзі ще майже 10 000 екземлярів, на які досі чекають читачі, книгарні та корпоративні клієнти

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