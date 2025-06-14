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Літня відпустка і бюджет. Де українці планують відпочивати у 2025 році та як зекономити? Гайд від Forbes Ukraine

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Буковель /Shutterstock

Головні напрямки сезону 2025 – Карпати та Одеса. Найвищі ціни у готелях в літній сезон – з 15 липня до 20 серпня Фото Shutterstock

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Море, гори і глемпінги – знову в тренді. Але тепер відпустка – це про коротке перемикання й турботу про себе. Найпопулярніші напрямки в Україні – Карпати, Одеса і Львів, свідчать дані Hoteliero і Hotel Matrix. Forbes Ukraine дізнався, скільки українці витрачатимуть на відпочинок в спекотний сезон.

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Відпочинок влітку 2025 року – це про короткі ретрити замість тижневих поїздок та воркейшни біля моря чи в готелях з видом на гори, як проаналізував Forbes Ukraine на основі даних аналітичного сервісу Hotel Matrix, сервісу бронювань hutshub та готельного оператора Ribas Hotels.

Попри війну, українці залишаються відкритими до подорожей, каже Андрій Скіпʼян, засновник і CEO Hoteliero, співзасновник сервісу порівняльної готельної аналітики Hotel Matrix. Вони обирають готелі, які можуть дати більше, ніж ліжкомісце – хто створює простір для ментального перезавантаження, за словами Скіп’яна. Серед трендів – готелі з басейнами, заміські комплекси, котеджі поблизу природи, додає він.

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