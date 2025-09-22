Уряд розрахував бюджет 2026 року на середньорічному курсі 45,7 грн/$ . Forbes Ukraine провів у Telegram-каналі опитування читачів щодо цього прогнозу, аби таким чином здійснити оцінку масових курсових очікувань. Станом на 10:00 22 вересня зібрано понад 1200 голосів.

Ключові факти

Майже половина читачів Forbes Ukraine (42%) вважає, що закладений урядом у проєкт Державного бюджету на 2026 рік розрахунковий курс 45,7 грн/$ є адекватним.

По суті урядовий прогноз поцілив у центральну зону масових очікувань.

Адже інші варіанти відповідей розклалися абсолютно симетрично: 29% опитаних вважають, що фактичний середньорічний курс буде меншим за 45,7 грн/$. А інші 29% опитуваних вважають, шо долар буде вартувати ще дорожче.

Урядовий прогноз курсу долара Фото інфографіка Аліна Кохан

Контекст

Під час ухвалення Державного бюджету України на 2025 рік цей головний фінансовий документ України будували на прогнозі середньорічного обмінного курсу 45 грн/$. Очевидно, що досягнення такого показника вже видається практично неможливим. Одним із наслідків є відставання збору податків на імпорт від бюджетного плану.

Українські неурядові аналітики прогнозують на кінець 2026 року обмінний курс в діапазоні 44–46,4 грн/$. Через необхідність підтримувати гривню та ймовірне зниження обсягів міжнародного фінансування аналітики очікують зменшення валютних резервів у 2026 році. Так, прогноз на кінець 2025-го – $52 млрд, на кінець 2026-го – $42 млрд.

Консенсус-прогноз від FocusEconomics передбачає, що обмінний курс на кінець 2026 року сягне 45 грн/$. Прогнози різних учасників цього консенсусу варіюються від 41 грн/$ до 47,9 грн/$.

Під час опитування, здійсненого у липні, переважна частина читачів Forbes Ukraine (83%) вважала, що до кінця 2025 року курс гривня-долар послабиться порівняно з тим рівнем (41,8 грн/$). За 2 місяці, які минули з тих пір, він навіть посилився до рівня 41,25 грн/$.