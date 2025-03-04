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Drone.UA постачатиме роботів для NASA. Перші зразки вже поїхали до США

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Drone.UA уклала угоду про постачання роботів для NASA. Перші тестові зразки вже відправлені до штату Вірджинія, де їх тестуватимуть у одному з підрозділів американського космічного агентства. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Деталі 

  • У Вірджинії роботи проходитимуть випробування, під час яких фахівці NASA визначатимуть оптимальні сценарії їхнього використання. 
  • Ініціатором співпраці виступило саме NASA, а команда Drone.UA розраховує незабаром перейти до системного партнерства з агентством.

Контекст 

Drone.UA є провідним інтегратором безпілотних технологій на українському та міжнародному ринках. Компанія розробляє рішення для таких галузей, як енергетика, нафтогазовий сектор, геодезія та топографія. Зокрема, у листопаді Drone.UA презентувала підводний дрон Chasing M2, здатний замінити водолаза під час виконання завдань.

Улітку 2024 року компанія здобула свій третій державний контракт зі США, який став найбільшим тендером в її історії. А в лютому компанія оголосила про офіційну реєстрацію своєї торговельної марки на американському ринку.

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