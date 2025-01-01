Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото)

Через падіння уламків російського безпілотника сталося загоряння багатоквартирного будинку та пошкодження одного з корпусів Національного банку в Печерському районі Києва. Про це повідомили ДСНС та пресслужба НБУ 1 січня. Під час розбору завалів в житловому будинку на Печерську виявили тіло жінки.

Деталі

Печерський район: сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м, повідомила ДСНС. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. За даними НБУ, йдеться про один з корпусів Нацбанку. Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін.

Святошинський район: сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про шістьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Серед них вагітна жінка.

Доповнено. Під час розбору завалів в житловому будинку на Печерську виявили тіло жінки. Кількість постраждалих зросла до семи, серед яких дві вагітні жінки.

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Фото ДСНС України Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У ніч на 1 січня росіяни здійснили атаку на Україну 111 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

На 09:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у РФ та Білорусь.