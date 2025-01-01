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Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Через падіння уламків російського безпілотника сталося загоряння багатоквартирного будинку та пошкодження одного з корпусів Національного банку в Печерському районі Києва. Про це повідомили ДСНС та пресслужба НБУ 1 січня. Під час розбору завалів в житловому будинку на Печерську виявили тіло жінки.

Деталі

  • Печерський район: сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м, повідомила ДСНС. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.
  • Сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. За даними НБУ, йдеться про один з корпусів Нацбанку. Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін.
  • Святошинський район: сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м.
  • Мер Києва Віталій Кличко повідомив про шістьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Серед них вагітна жінка.
  • Доповнено. Під час розбору завалів в житловому будинку на Печерську виявили тіло жінки. Кількість постраждалих зросла до семи, серед яких дві вагітні жінки.
Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото) /Фото 1

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС

Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото) /Фото 2

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС

Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото) /Фото 3

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС

Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото) /Фото 4

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС

Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото) /Фото 5

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС

Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото) /Фото 6

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС

Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото) /Фото 7

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС

Дронова атака на Київ. Уламки пошкодили житловий будинок і корпус НБУ, є жертви (фото) /Фото 8

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС

ДСНС України

Наслідки падіння уламків російського дрона в Києві. Фото: ДСНС Фото ДСНС України

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Контекст

У ніч на 1 січня росіяни здійснили атаку на Україну 111 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

На 09:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у РФ та Білорусь.

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