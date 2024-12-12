ЕЦБ в четвертый раз за год снизил процентные ставки

Ключевая ставка определяет стоимость денег для банков и соответственно стоимость кредитов для бизнеса и населения.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 12 декабря, говорится в сообщении ЕЦБ. В то же время регулятор пока не готов объявить о победе над инфляцией, заявила глава центробанка Кристин Лагард.

Подробности

Ставка по депозитам снизилась до 3%, ставка основных операций рефинансирования – до 3,15%, ставка по маржинальным кредитам – до 3,4%.

Как отметил ЕЦБ, большинство данных о базовой инфляции свидетельствуют о том, что инфляция стабилизируется около среднесрочной цели в 2% на устойчивой основе.

В ноябре инфляция в еврозоне ускорилась до 2,3% с октябрьских 2%, однако такой сценарий был ожидаемым.

Глава ЕЦБ Лагард заявила, что регулятор еще не готов объявить о победе над инфляцией, поэтому курс денежно-кредитной политики остается ограничительным. «Наша миссия еще не завершена», – подчеркнула она на брифинге по результатам заседания.

Контекст

Для борьбы с инфляцией многим центробанкам пришлось рекордно повысить ключевые ставки, под которые они выдают кредиты банкам и тем самым регулируют поступление денег в экономику.

ЕЦБ 6 июня впервые за пять лет снизил все три процентных ставки на 25 базисных пунктов.

В марте ЕЦБ анонсировал, что разница между ставкой основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) и ставкой по депозитам будет сокращена до 15 б.п. из 50 б.п. ранее, разница между ставкой по маржинальным кредитам и ставкой по депозитам – до 40 б.п. из 75 б.п.

12 декабря НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п., до 13,5%, несмотря на планы не изменять ее до лета 2025-го. Причина – ускорение инфляции.