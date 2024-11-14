Трамп забезпечує собі контроль над Конгресом. Республіканці отримали більшість у Палаті представників

Обраний президент Дональд Трамп забезпечує собі контроль над Конгресом, оскільки республіканці отримують більшість у Палаті представників, пише Bloomberg . Більшість партії в обох палатах дає Трампу свободу дій для реалізації радикального законодавчого порядку денного.

Ключові факти

Республіканська партія займатиме не менше 218 місць з 435 з січня. Раніше стало відомо, що Республіканська партія США за підсумками виборів 5 листопада буде контролювати і Сенат, це дає Трампу більше впливу на бюджет та податкові питання.

Перемога республіканців різко знижує будь-які надії на те, що демократи обмежать вплив Трампа у великих баталіях наступного року з приводу трильйонів доларів у податкових положеннях.

Таким чином Трамп та його партія обʼєднали контроль над виборними гілками влади. Це також зміцнює позиції партії щодо введення імміграційного контролю та помʼякшення регулювання на Уолл-стріт та в енергетичній галузі.

Результати голосування в Палаті представників також мають широкі наслідки для зовнішньої політики, додаючи ще більше сумнівів щодо продовження допомоги США Україні у її захисті від російського вторгнення. Багато республіканців у Палаті представників виступили проти додаткової військової допомоги Україні.

Сенатори-республіканці в середу обрали Джона Туна на заміну Макконнелла як лідер верхньої палати. 82-річний Мітч Макконнелл залишається сенатором, але минулого року заявив, що піде з посади лідера через проблеми зі здоровʼям.

Майк Джонсон, конгресмен-республіканець із Луїзіани та близький союзник Трампа, який став спікером Палати представників минулого року, заявив, що має намір залишитися на цій посаді.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням на посаду і висловив сподівання, що той сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США. Після розмови 6 листопада Зеленський написав у X, що мав «чудову» телефонну розмову з Трампом і привітав його з «історичною переконливою перемогою».

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, повідомила раніше WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

Трамп вже визначився з низкою майбутніх призначень. Хто увійде до команди обраного президента США, читайте тут.