Google запустив платформу з безкоштовними курсами для вивчення ШІ

ШІ змінить глобальну економіку і торкнеться майже 40% робочих місць , замінивши одні та доповнивши інші, повідомляла раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Google Україна разом з Міністерством економіки і Мінцифрою запустили платформу із ресурсами для вивчення штучного інтелекту, повідомляє пресслужба Мінекономіки. Курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами.

Ключові факти

Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого.

За словами директорка Google в Україні Тетяни Лукинюк, ШІ поступово стає важливою частиною повсякденного життя і відкриває нові можливості для розвитку економіки та створення нових робочих місць. «Google прагне допомогти кожному адаптуватися до цієї нової реальності та використати переваги ШІ», – пояснила вона.

Запуск платформи для навчання навичкам роботи з ШІ є початком ще більшої співпраці між Мінекономіки та Google, спрямованої на розвиток цифрових навичок українців.

На платформі від Google вже доступні три курси:

ШІ для продуктивності – для охочих базово розібратися із ШІ — спеціалістів, керівників та власників бізнесу, маркетологів, менеджерів з продажів, HR-фахівців та інших. Вступ до генеративного ШІ – для технічних фахівців. Тут можна дізнаєтися, що таке великі мовні моделі та як використовувати їх для аналізу величезного масиву текстів, створення чатботів і генерації контенту. Цифрові навички для освіти з Google – практична програма для освітян. Курс допоможе вчителям розробити завдання й системи оцінювання за допомогою ШІ.

Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців.

Курси можна проходити у зручний час, відповідно до індивідуального графіка.

Передбачені інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

Контекст

Згідно із дослідженням Mastercard SME Index 2024, підприємці активно впроваджують інноваційні інструменти та сервіси, зокрема зі штучним інтелектом. Кожен п’ятий підприємець (21%) користується функціоналом ШІ у своїй бізнес-діяльності, ще 34% респондентів цікаво познайомитися з можливостями цих технологій.

Найпоширеніші напрями застосування інструментів і сервісів на основі ШІ серед підприємців включають розробку маркетингових, SMM та комунікаційних стратегій, переклад на інші мови, комунікацію з клієнтами в цифрових каналах, генерування зображень та написання текстів.

Бум штучного інтелекту спровокував появу десятків курсів, які допомагають опанувати навички використання технології. Цінник стартує від $9,99 і доходить до $2500. Big Money University бізнесмена Євгена Черняка та продавець франшиз Роман Кирилович продають свої курси з ШІ із цінником, який доходить до €1000. На цьому ринку є й дорожчі пропозиції. Хто і чому готовий за це платити – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.