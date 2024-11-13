Кіберспортивна компанія Maincast Максима Кріппи запускає два канали для ОТТ-платформ та кабельних операторів

ТОВ «Мейнкаст», власником якого є Максим Кріппа, запускає два канали, які транслюватимуться на ОТТ-сервісах та серед кабельних операторів. Про це свідчать результати засідання Національної ради з питань теле- та радіомовлення 7 листопада 2024 року.

Ключові факти

Канал «Maincast Sport» буде на спортивну тематику, а «Maincast» – на розважальну. Вони працюватимуть українською мовою 24 години на добу через технологію інтернет (ОТТ, IPTV). Водночас Maincast запускає і власну спортивну ОТТ-платформу «Maincast.tv».

Запуск каналів запланований на 30 листопада 2024 року, сказав в інтерв`ю «Детектор медіа» співзасновник Maincast Віталій Волочай. «Наш основний вектор — розвиток українськомовних трансляцій, – каже він. – Ми будемо інвестувати в них ще більше коштів і зусиль команди».

На каналі «Maincast Sport» планується транслювати українською мовою всі види спорту та міжнародні чемпіонати, де беруть участь українці, каже Волочай. «Згодом можливе розширення – ми думаємо над тим, щоб запустити трансляції польською мовою», – додає він.

Спершу Maincast планує залучити аудиторію, а потім ставитиме paywall на преміум-контент. «Зараз ми у процесі переговорів і вибору дистриб’ютора», – каже Волочай. Мета каналів на найближчий рік – не прибуток від дистрибуції, а розширення аудиторії, додає він.

Контекст

Історія Maincast почалася у 2018 році, коли співзасновники майданчика для кіберспортивних трансляцій RuHub Віталій Волочай і Андрій Григор’єв покинули компанію, продавши свої частки. До них приєдналися головний продюсер конкурента Starladder Олександр Смаглюк і кібертренер Олексій Воронов. Запуск студійної частини коштував $800 000, розповідав Волочай в інтерв’ю AIN у 2018-му.

Своїх коштів було недостатньо. «Ми працювали з самого початку з Максимом Кріппою та його компанією — він був венчурним інвестором ще з 2018 року», – каже в інтерв`ю «Детектор медіа» Волочай.

24 лютого 2022-го орієнтований на пострадянські країни та російськомовну аудиторію Maincast розірвав спонсорські контракти із російськими компаніями. Ближче до осені 2022-го рекламодавці почали повертатися у кіберспорт. Maincast уклав чотири нових контракти з українськими клієнтами. Допоміг зліт попиту на трансляції кіберзмагань українською та телемарафон. Канал Maincast на цьому майданчику вийшов у трійку лідерів за переглядами CS:GO.