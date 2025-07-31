У ніч на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу Росії було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Про це йдеться у повідомленні пресслужби кіностудії.
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Деталі
- Під час ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково – приміщення готелю.
- Обійшлося без жертв. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Це – наймасштабніші руйнування від початку повномасштабного вторгнення, зазначається у повідомленні.
- «Ці збитки – не просто матеріальні, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями. Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України», – заявила кіностудія.
Контекст
Національна кіностудія ім. Довженка розташована у Києві на території 16 га, де є п’ять знімальних павільйонів, унікальний піротехнічний цех, транспортний цех із ретро-автопарком, костюмерний і реквізиторський цехи, а також довженківський сад. Вона має повний цикл кіновиробництва, від створення сценарію до постпродакшну.
Росія в ніч на 31 липня завдала комбінованого удару по Києву: зруйнований, зокрема, підʼїзд житлового будинку, загинули люди.
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