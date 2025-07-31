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Росія вчергове атакувала Київ. Зруйновані будинки, є загиблі та поранені (фото, відео)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Росія в ніч на 31 липня завдала комбінованого удару по Києву: зруйнований, зокрема, підʼїзд житлового будинку, загинули восьмеро людей (на 14:00). Про це повідомили представники столичної влади та ДСНС.

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Деталі

  • У Святошинському районі в результаті удару зруйновано підʼїзд житлового девʼятиповерхового будинку, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Під завалами можуть залишатися люди, на місці працюють рятувальники. 
  • Загалом зафіксовано влучання на 27 локаціях, розповів мер Віталій Кличко. У Святошинському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку, у Соломʼянському пошкоджено квартири відразу в декількох багатоповерхівках, згоріли автомобілі. 
  • У Голосіївському районі пошкоджено школу та дитячий садок. У Шевченківському — ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні лікарні. 
Росія вчергове атакувала Київ. Зруйновані будинки, є загиблі та поранені (фото, відео) /Фото 1

Наслідки удару російської ракети у Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС

Росія вчергове атакувала Київ. Зруйновані будинки, є загиблі та поранені (фото, відео) /Фото 2

Наслідки удару російської ракети у Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС

Росія вчергове атакувала Київ. Зруйновані будинки, є загиблі та поранені (фото, відео) /Фото 3

Наслідки удару російської ракети у Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС

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  • «Наразі вже служби підтверджують шістьох загиблих. З них четверо у Святошинському районі, двоє – у Солом’янському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років», – повідомив Ткаченко. Пізніше в КМДА
  • Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками російської атаки. «Київ. Ракетний удар. Прямо в житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Російські терористи», – написав він.
Росія вчергове атакувала Київ. Зруйновані будинки, є загиблі та поранені (фото, відео) /Фото 4

Зруйнований росіянами будинок у Святошинському районі Києва. Фото: Тимур Ткаченко

Росія вчергове атакувала Київ. Зруйновані будинки, є загиблі та поранені (фото, відео) /Фото 5

Зруйнований росіянами будинок у Святошинському районі Києва. Фото: Тимур Ткаченко

Росія вчергове атакувала Київ. Зруйновані будинки, є загиблі та поранені (фото, відео) /Фото 6

Зруйнований росіянами будинок у Святошинському районі Києва. Фото: Тимур Ткаченко

Росія вчергове атакувала Київ. Зруйновані будинки, є загиблі та поранені (фото, відео) /Фото 7

Зруйнований росіянами будинок у Святошинському районі Києва. Фото: Тимур Ткаченко

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