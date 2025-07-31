Росія в ніч на 31 липня завдала комбінованого удару по Києву: зруйнований, зокрема, підʼїзд житлового будинку, загинули восьмеро людей (на 14:00). Про це повідомили представники столичної влади та ДСНС.
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Деталі
- У Святошинському районі в результаті удару зруйновано підʼїзд житлового девʼятиповерхового будинку, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Під завалами можуть залишатися люди, на місці працюють рятувальники.
- Загалом зафіксовано влучання на 27 локаціях, розповів мер Віталій Кличко. У Святошинському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку, у Соломʼянському пошкоджено квартири відразу в декількох багатоповерхівках, згоріли автомобілі.
- У Голосіївському районі пошкоджено школу та дитячий садок. У Шевченківському — ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні лікарні.
- «Наразі вже служби підтверджують шістьох загиблих. З них четверо у Святошинському районі, двоє – у Солом’янському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років», – повідомив Ткаченко. Пізніше в КМДА
- Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками російської атаки. «Київ. Ракетний удар. Прямо в житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Російські терористи», – написав він.
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