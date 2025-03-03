Колишня депутатка Кормишкіна стала головою наглядової ради двох компаній агрохолдингу ПАЕК

Колишня народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна стала головою наглядової ради двох компаній агрохолдингу «Південна Аграрно-Експортна Компанія» (ПАЕК, Миколаїв) – ТОВ «ПАЕК-Трейд» і ТОВ «ПАЕК-Агро». Про це повідомив власник агрохолдингу Юрій Кормишкін 3 березня.

Деталі

У 2025 році ТОВ «ПАЕК-Трейд» зосередиться на торгівлі сільгосппродукцією, а ТОВ «ПАЕК-Агро», яке спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, розширить посівні площі під зернові та вдосконалить насіннєве виробництво, заявив Кормишкін.

Він додав, що досвід Ірини у сфері міжнародних відносин, економіки та законодавства допоможе зміцнити позиції компанії на ринках Європи та сусідніх країн.

Контекст

16 жовтня 2024 року, НАБУ та САП висунули Кормишкіній підозру в незаконному збагаченні. Слідство встановило, що у 2021-2022 роках вона придбала активи на понад 20 млн грн, зокрема будинок на Одещині, де зараз проживає. Її офіційні доходи та заощадження за цей період склали лише 2,7 млн грн, витрачені на інші потреби, що вказує на незаконне збагачення на суму понад 20 млн грн.

28 лютого 2025 року Верховна Рада за заявою Кормишкіної припинила її депутатські повноваження.

ПАЕК займається вирощуванням зернових, бобових, олійних культур, розведенням худоби, насінництвом, виробництвом пелет із соломи та орендою сільгосптехніки. Агрохолдинг обробляє 50 000 га землі, а його елеватори вміщують до 200 000 тонн продукції.