Уряд домовився з Державним департаментом США про виділення додаткового фінансування для геологорозвідки для отримання більш точної інформації про запаси українських надр. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Деталі

Це окрема програма, яка не повʼязана з фінансування у межах україно-американського фонду, який створений після підписання «угоди про надра», сказав Соболев.

Сума яка акумульована в фонді – становить $150 млн, із яких $75 млн надає Україна, а ще $75 млн – США. «За новою програмою бюджет буде більше», – запевнив Соболев. Він не розкрив конкретну суму фінансування.

Мета програми – оновлення геологічних даних. Більшість з них зараз датуються 1950-1980 роками, зазначив Соболев. «Оновлена інформація дозволяє точніше оцінити запаси та визначити найперспективніші ділянки для розробки», – пояснив міністр.

Україна також працює над запуском інвестфонду з ЄС, який буде інвестувати у приватні та державні проєкти, повідомив Соболев. Він може інвестувати у приватні та державні проєкти, отримуючи частку близько 10–20%, каже міністр.

Для державних проектів можливе створення спільних підприємств з приватними компаніями або укладання угод про розподіл продукції на ліцензіях державних компаній, додає Соболев.

Контекст

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки.

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

До складу керівної ради фонду з українського боку увійшли: Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін й державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Згідно з домовленостями, фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50.

Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду. Прибутки фонду розподілятимуться після перших 10 років роботи.