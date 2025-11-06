Уряд домовився з Державним департаментом США про виділення додаткового фінансування для геологорозвідки для отримання більш точної інформації про запаси українських надр. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Це окрема програма, яка не повʼязана з фінансування у межах україно-американського фонду, який створений після підписання «угоди про надра», сказав Соболев.
- Сума яка акумульована в фонді – становить $150 млн, із яких $75 млн надає Україна, а ще $75 млн – США. «За новою програмою бюджет буде більше», – запевнив Соболев. Він не розкрив конкретну суму фінансування.
- Мета програми – оновлення геологічних даних. Більшість з них зараз датуються 1950-1980 роками, зазначив Соболев. «Оновлена інформація дозволяє точніше оцінити запаси та визначити найперспективніші ділянки для розробки», – пояснив міністр.
- Україна також працює над запуском інвестфонду з ЄС, який буде інвестувати у приватні та державні проєкти, повідомив Соболев. Він може інвестувати у приватні та державні проєкти, отримуючи частку близько 10–20%, каже міністр.
- Для державних проектів можливе створення спільних підприємств з приватними компаніями або укладання угод про розподіл продукції на ліцензіях державних компаній, додає Соболев.
Контекст
Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки.
17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
До складу керівної ради фонду з українського боку увійшли: Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін й державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Згідно з домовленостями, фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50.
Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду. Прибутки фонду розподілятимуться після перших 10 років роботи.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.