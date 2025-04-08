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На українсько-угорському кордоні запрацював новий пункт пропуску

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У Закарпатській області 8 квітня на українсько-угорському кордоні почав роботу тимчасовий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

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Деталі 

  • Він призначений для легкових авто до 3,5 тонн і працюватиме щодня з 7:00 до 18:00.
  • Очікується, що КПП щодоби пропускатиме 200 автомобілів і 600 пішоходів. Віцепрем’єр – міністр розвитку громад Олексій Кулеба зазначив, що це перший новий пункт на українсько-угорському кордоні за останні десятиліття, і в майбутньому його планують зробити повноцінним.
  • Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області займалася підготовкою пункту пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» до запуску. Було проведено огородження та освітлення території, забезпечено електро- й водопостачання, а також встановлено модулі для робочих місць прикордонників, митників і санітарних зон.
  • Пункт пропуску облаштовано двома смугами для в’їзду та виїзду з України. 

Контекст 

З грудня 2024 року пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань» відкритий для порожніх ваговозів понад 7,5 тонн. Це визначено двосторонньою угодою між урядами України та Угорщини про розширення функціонування пунктів пропуску на кордоні для вантажного транспорту.

Пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань» відіграє ключову роль у транспортному зв’язку між країнами, оскільки лежить на магістралі М-24, що входить до середземноморського коридору TEN-T.

На кордоні з Угорщиною функціонує п’ять автомобільних КПП, серед яких «Чоп – Захонь» – єдиний для вантажівок понад 7,5 тонн із товарами.

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