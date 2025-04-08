На українсько-угорському кордоні запрацював новий пункт пропуску

У Закарпатській області 8 квітня на українсько-угорському кордоні почав роботу тимчасовий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Деталі

Він призначений для легкових авто до 3,5 тонн і працюватиме щодня з 7:00 до 18:00.

Очікується, що КПП щодоби пропускатиме 200 автомобілів і 600 пішоходів. Віцепрем’єр – міністр розвитку громад Олексій Кулеба зазначив, що це перший новий пункт на українсько-угорському кордоні за останні десятиліття, і в майбутньому його планують зробити повноцінним.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області займалася підготовкою пункту пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» до запуску. Було проведено огородження та освітлення території, забезпечено електро- й водопостачання, а також встановлено модулі для робочих місць прикордонників, митників і санітарних зон.

Пункт пропуску облаштовано двома смугами для в’їзду та виїзду з України.

Контекст

З грудня 2024 року пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань» відкритий для порожніх ваговозів понад 7,5 тонн. Це визначено двосторонньою угодою між урядами України та Угорщини про розширення функціонування пунктів пропуску на кордоні для вантажного транспорту.

Пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань» відіграє ключову роль у транспортному зв’язку між країнами, оскільки лежить на магістралі М-24, що входить до середземноморського коридору TEN-T.

На кордоні з Угорщиною функціонує п’ять автомобільних КПП, серед яких «Чоп – Захонь» – єдиний для вантажівок понад 7,5 тонн із товарами.