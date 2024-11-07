На Житомирщині та Рівненщині є знеструмлення після дронової атаки РФ (оновлено)

У Житомирській області внаслідок російської атаки пошкоджена енергетична інфраструктура, повідомляє АТ «Житомиробленерго». У кількох районах є аварійні відключення. За даними «Укренерго», після обстрілу також були знеструмлення на Рівненщині.
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Ключові факти
- «У звʼязку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах», – сказано у повідомленні.
- Всі служби зайняті усуненням пошкоджень, обленерго обіцяє надати додаткову інформацію згодом.
- Уночі та вранці на Житомирщині оголошували повітряну тривогу.
- Оновлено. Внаслідок удару російських БпЛА по енергооб’єкту на Житомирщині – були частково знеструмлені Житомирська і Рівненська області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, коли дозволить безпекова ситуація, повідомила НЕК «Укренерго».
- У ніч на 7 листопада Росія випустила по Україні 106 ударних дронів Shahed і безпілотників невстановленого типу. Станом на 12:00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА. Ще 25 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Контекст
Через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму €56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять €50,5 млрд. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024-го.
Із жовтня 2022 року по вересень 2024-го об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
З вересня 2022 року по вересень 2024-го Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України, свідчать дані, оприлюднені на порталі Energy Map українського аналітичного центру DiXi Group.
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