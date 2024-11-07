В Житомирской и Ровенской областях произошло обесточивание после дроновой атаки РФ (обновлено)

В Житомирской области в результате российской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, сообщает АО «Житомироблэнерго». В нескольких районах произошли аварийные отключения. По данным «Укрэнерго», после обстрела также были обесточивания в Ровенской области.

Ключевые факты

«В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах», – говорится в сообщении.

Все службы заняты устранением повреждений, облэнерго обещает предоставить дополнительную информацию позже.

Ночью и утром в Житомирской области объявляли воздушную тревогу.

Обновлено. В результате удара российских БпЛА по энергообъекту на Житомирщине – были частично обесточены Житомирская и Ровенская области. Аварийно-восстановительные работы начнутся, когда позволит ситуация с безопасностью, сообщила НЭК «Укрэнерго».

В ночь на 7 ноября Россия выпустила по Украине 106 ударных дронов Shahed и беспилотников неустановленного типа. По состоянию на 12:00 подтверждено сбивание 74-х вражеских БпЛА. Еще 25 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Контекст

Из-за полномасштабного вторжения РФ энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму €56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют €50, 5 млрд. Такую оценку дает аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) по состоянию на май 2024-го.

С октября 2022 года по сентябрь 2024-го объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

С сентября 2022 года по сентябрь 2024-го Россия осуществила 25 массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины, свидетельствуют данные, обнародованные на портале Energy Map украинского аналитического центра DiXi Group.