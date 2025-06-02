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Нафта зростає на новинах ОПЕК+ та загострені війни РФ проти України

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ціни на нафту зростають через рішення ОПЕК+ збільшити видобуток у липні, що відповідає очікуванням ринку, а також через геополітичні ризики, пов’язані з атакою українських БПЛА на російські аеродроми. Про це пише Trading Economics 2 червня.

Деталі 

  • Станом на 8:37 за Києвом ціна на нафту марки Brent зросла на 2,41% до $64,2 за барель, а WTI – на 2,73% до $62,4 за барель.
  • ОПЕК+ погодила збільшення видобутку на 411 000 барелів на день у липні, що відповідає очікуванням ринку, попри чутки про можливе більше зростання поставок, пише Bloomberg. 
  • Цей крок сприймається як спроба дисциплінувати країни, які перевищують квоти, зокрема Ірак і Казахстан, водночас дозволяючи ключовим виробникам, як-от Саудівська Аравія та Росія, повернути свої ринкові частки.
  • Геополітичні напруження також сприяють зростанню цін. Україна здійснила атаки безпілотниками на чотири військові аеропорти в Росії, знищивши понад 40 військових літаків, тоді як Росія завдавала ударів по Україні ракетами та дронами. Ці події відбуваються на тлі підготовки обох сторін до другого раунду мирних переговорів у Стамбулі, запланованого на сьогодні.
  • Стратегічний зсув ОПЕК+ і триваючі конфлікти створюють невизначеність на ринку, підкріплюючи зростання цін на нафту, пише Trading Economics.

Контекст 

31 травня країни ОПЕК+ провели онлайн-зустріч, на якій обговорили плани щодо збільшення видобутку нафти в липні, що перевищує попередні підвищення на 411 000 барелів на день, реалізовані в травні та червні. 

Напругу в ОПЕК+ посилила заява Казахстану про відмову скорочувати видобуток, пише Reuter. Посилаючись на національні інтереси та складнощі з обмеженням виробництва на великих родовищах, таких як Тенгіз, де працюють міжнародні компанії, Казахстан викликав невдоволення союзників у картелі. Інші члени ОПЕК+ намагаються дотримуватися квот, щоб стабілізувати світовий ринок нафти, що робить позицію Казахстану джерелом конфлікту.

1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина», у рамках якої дрони атакували 41 російський військовий літак на аеродромах «Дягілево» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Белая» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область). Безпілотники, сховані у вантажівках, підіймалися в повітря та атакували літаки А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для бомбардувань України. 

СБУ спочатку доставила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні дерев’яні укриття. На території РФ дрони ховали під дахами цих укриттів, розміщених на вантажівках, а в потрібний момент дахи дистанційно відкривалися, випускаючи безпілотники.

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