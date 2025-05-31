ОПЕК+ проведе онлайн-зустріч у суботу, щоб обговорити збільшення видобутку нафти в липні, яке може перевищити попередні підвищення на 411 000 барелів на день (б/д), здійснені в травні та червні. Про це 31 травня пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Вісім країн ОПЕК+ збільшують видобуток швидше, ніж планувалося раніше, попри те, що додаткові поставки тиснуть на ціни. За даними Reuters, стратегія лідерів групи – Саудівської Аравії та Росії – частково спрямована на покарання союзників, які перевищують квоти, та повернення частки ринку.

Чотири джерела, знайомі з переговорами, зазначили, що на зустрічі можуть обговорити підвищення видобутку понад 411 000 б/д для липня, хоча інші джерела допускають збереження цього рівня. Усі джерела побажали залишитися анонімними через делікатність питання. ОПЕК, а також органи влади Росії та Саудівської Аравії не відповіли на запити Reuters, надіслані в п’ятницю.

Заява Казахстану в четвер про відмову скорочувати видобуток викликала дискусії в ОПЕК+, повідомили джерела. Один із них припустив, що це може схилити групу до більшого підвищення видобутку.

Хоча вісім провідних членів ОПЕК+ нарощують поставки, деяких із них просять стримати зростання, щоб компенсувати перевищення місячних квот. Проте заява Казахстану свідчить, що країна не планує цього робити.

«Публічна непокора Казахстану щодо квот підвищує ймовірність ще більшого збільшення видобутку», – зазначила Хеліма Крофт із RBC Capital Markets, хоча вона вважає підвищення на 411 000 б/д у липні найбільш імовірним. Казахстан значно перевищує свою квоту ОПЕК+, що викликало невдоволення інших членів і спонукало групу ще в квітні розпочати плани зі збільшення видобутку.

Контекст

3 травня країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти на 411 000 барелів на день у червні, продовжуючи прискорене нарощування другий місяць поспіль. До листопада це може повернути на ринок до 2,2 млн барелів на день. Рішення, ініційоване Саудівською Аравією, має на меті дисциплінувати членів групи, які перевищують квоти, але викликало побоювання щодо надлишкової пропозиції на ринку.

У травні 2025 року квота Казахстану в рамках ОПЕК+ становила 1,48 млн барелів на добу. Однак за перші 19 днів травня країна перевищила цей ліміт, видобуваючи в середньому 1,86 млн барелів на добу.

Казахстан офіційно заявив ОПЕК, що не скорочуватиме видобуток, посилаючись на національні інтереси та труднощі з обмеженням виробництва на великих родовищах, таких як Тенгіз, де працюють міжнародні компанії. Це рішення посилило напругу в ОПЕК+, оскільки інші члени намагаються дотримуватися квот для стабілізації світового ринку нафти.