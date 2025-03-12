«Файно Маркет» злетів на 24%, «Ашан» у мінусі. Як змінилися доходи продуктових ритейлерів у 2024 році

У 2024 році найбільше зріс виторг у «Файно Маркета» – на 24,5%, до 9 млрд грн, а єдине падіння – у «Auchan Україна». Виторг ритейлера знизився на 7,6%, до 10,1 млрд грн. Про це йдеться у YouControl.

Ключові факти

Виторг «АТБ» (ТОВ «АТБ-маркет») у 2024 році зріс на 15,3%, до 208,9 млрд грн. Ритейлер вийшов зі збитку у 450,3 млн грн у прибуток в 3 млрд грн. У 2023 році виторг «АТБ» становив 181 млрд грн.

Виторг Fozzy Group (ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ «Фора», ТОВ «Траш», ТОВ «Експансія» ) у 2024 році зріс на 12,8%, до 139,6 млрд грн. У 2023 році виторг групи сягнув 123,7 млрд грн. ТОВ «Сільпо-Фуд» вийшла зі збитку у 1,8 млрд грн у прибуток в 205,8 млн грн, прибуток ТОВ «Фора» зріс на 727,6%, до 117 млн грн, прибуток ТОВ «Траш» впав на 79,7%, до 26,8 млн грн, збиток ТОВ «Експансія» зріс на 19,5%, до 472,6 млн грн.

) у 2024 році зріс на 12,8%, до 139,6 млрд грн. У 2023 році виторг групи сягнув 123,7 млрд грн. ТОВ «Сільпо-Фуд» вийшла зі збитку у 1,8 млрд грн у прибуток в 205,8 млн грн, прибуток ТОВ «Фора» зріс на 727,6%, до 117 млн грн, прибуток ТОВ «Траш» впав на 79,7%, до 26,8 млн грн, збиток ТОВ «Експансія» зріс на 19,5%, до 472,6 млн грн. Виторг Novus (ТОВ «Новус Україна») за минулий рік зріс на 23%, до 29 млрд грн. Ритейлер вийшов зі збитку в 310,6 млн грн у прибуток в 561,1 млн грн. Виторг Novus у 2023 році становив 24,5 млрд грн.

Виторг Metro Cash & Carry (ТОВ «Метро кеш енд кері Україна») за 2024 рік зріс на 12,5%, до 28,7 млрд грн. Компанія вийшла зі збитку у 422,5 млн грн в прибуток 178,4 млн грн. Виторг ритейлера у 2023 році становив 25,5 млрд грн.

Виторг найбільших ритейлерів України у 2024 році

Виторг «Великої Кишені» та «Велмарту» (ТОВ «Фудком», ТОВ «Альвар» ) у 2024 році зріс на 15,9%, до 21,1 млрд грн. Прибуток ТОВ «Фудком» знизився на 62,4%, до 116,6 млн грн, а ТОВ «Альвар» вийшло зі збитку у 19 млн грн в прибуток в 22,4 млн грн. Виторг ритейлера у 2023 році становив 18,2 млрд грн.

) у 2024 році зріс на 15,9%, до 21,1 млрд грн. Прибуток ТОВ «Фудком» знизився на 62,4%, до 116,6 млн грн, а ТОВ «Альвар» вийшло зі збитку у 19 млн грн в прибуток в 22,4 млн грн. Виторг ритейлера у 2023 році становив 18,2 млрд грн. Виторг Varus (ТОВ «Омега») за минулий рік зріс на 14,3%, до 20 млрд грн. Прибуток ритейлера знизився на 78,8%, до 30 млн грн. Виторг ТОВ «Омега» у 2023 році становив 17,5 млрд грн.

Виторг «Таврія В» (ПП «Таврія-І», ПП «Таврія Плюс», ТОВ «Таврія-В») у 2024 році зріс на 9,5%, до 16,1 млрд грн. Сукупний прибуток ПП «Таврія-І» та ПП «Таврія Плюс» сягнув 167,2 млн грн, а ТОВ «Таврія-В» вийшла з прибутку в 1,9 млн грн у збиток у 23,1 млн грн. Виторг групи «Таврія В» у 2023 році становив 14,7 млрд грн.

Виторг Auchan Україна (ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет») у минулому році знизився на 7,6%, до 10,1 млрд грн. Збиток ритейлера знизився на 36,7%, до 579,4 млн грн. У 2023 році виторг «Auchan Україна» становив 10,9 млрд грн.

Виторг «Файно Маркет» (ТОВ «Вересень Плюс») у 2024 році зріс на 24,5%, до 9 млрд грн. Прибуток ритейлера збільшився на 7,4%, до 188,4 млн грн. У 2023 році виторг ритейлера становив 7,2 млрд грн.

Контекст

У 2023 році виторг підприємств роздрібної торгівлі становив 1,5 трлн грн, що на 30% більше, ніж у 2022 році. Водночас цей показник більше на 7,1%, або на 100 млрд грн, порівняно з 2021 роком. Тоді він становив 1,4 трлн грн.

Найбільший оборот у 2023 році згенерували продуктові ритейлери – 491,5 млрд грн, на другому місці – АЗС – 203 млрд грн.

Втричі менше заробили DIY-ритейлери – 73,8 млрд грн. Магазини техніки й електроніки отримали 68,2 млрд грн, аптечні мережі – 41 млрд грн, мережі одягу та взуття – 16,8 млрд грн, інші ритейлери – 850 млн грн.