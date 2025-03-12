Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Больше всего выручка выросла у «Файно Маркета» – на 24%, единственное падение – у «Ашана». Финансовые итоги 2024 года крупнейших продуктовых ритейлеров Украины

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Магазин найбільшого українського ритейлера «АТБ» /пресс-центр «АТБ»

Магазин крупнейшего украинского ритейлера "АТБ" Фото пресс-центр «АТБ»

В 2024 году больше всего выросла выручка у «Файно Маркета» – на 24,5%, до 9 млрд грн, а единственное падение – у «Auchan Украина». Выручка ритейлера снизилась на 7,6%, до 10,1 млрд грн. Об этом говорится в YouControl.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Ключевые факты

  • Выручка «АТБ» (ООО «АТБ-маркет») в 2024 году выросла на 15,3%, до 208,9 млрд грн. Ритейлер вышел из убытка в 450,3 млн грн в прибыль в 3 млрд грн. В 2023 году выручка «АТБ» составила 181 млрд грн.
  • Выручка Fozzy Group (ООО «Сильпо-Фуд», ООО «Фора», ООО «Траш», ООО «Экспансия» ) в 2024 году выросла на 12,8%, до 139,6 млрд грн. В 2023 году выручка группы достигла 123,7 млрд грн. ООО «Сильпо-Фуд» вышло из убытка в 1,8 млрд грн в прибыль в 205,8 млн грн, прибыль ООО «Фора» выросла на 727,6%, до 117 млн ​​грн, прибыль ООО «Траш» упала на 79,7%, до 26,8 млн грн, убыток ООО «Экспансия» – 7,6, до 6,6%
  • Выручка Novus (ООО «Новус Украина») за прошлый год выросла на 23%, до 29 млрд грн. Ритейлер вышел из убытка в 310,6 млн грн в прибыль в 561,1 млн грн. Выручка Novus в 2023 году составила 24,5 млрд грн.
  • Выручка Metro Cash & Carry (ООО «Метро кэш энд кери Украина») за 2024 год выросла на 12,5%, до 28,7 млрд грн. Компания вышла из убытка в 422,5 млн грн в прибыль 178,4 млн грн. Выручка ритейлера в 2023 году составляла 25,5 млрд грн.
Выручка крупнейших ритейлеров Украины в 2024 году

Выручка крупнейших ритейлеров Украины в 2024 году

  • Выручка «Большого Кармана» и «Велмарта» (ООО «Фудком», ООО «Альвар» ) в 2024 году выросла на 15,9%, до 21,1 млрд грн. Прибыль ООО «Фудком» снизилась на 62,4%, до 116,6 млн грн, а ООО «Альвар» вышло из убытка в 19 млн грн в прибыль в 22,4 млн грн. Выручка ритейлера в 2023 году составляла 18,2 млрд грн.
  • Выручка Varus (ООО «Омега») за прошлый год выросла на 14,3%, до 20 млрд грн. Прибыль ритейлера снизилась на 78,8%, до 30 млн грн. Выручка ООО «Омега» в 2023 году составляла 17,5 млрд грн.
  • Выручка «Таврия В» (ЧП «Таврия-И», ЧП «Таврия Плюс», ООО «Таврия-В») в 2024 году выросла на 9,5%, до 16,1 млрд грн. Совокупная прибыль ЧП «Таврия-И» и ЧП «Таврия Плюс» достигла 167,2 млн грн, а ООО «Таврия-В» вышло из прибыли в 1,9 млн грн в убыток в 23,1 млн грн. Выручка группы «Таврия В» в 2023 году составляла 14,7 млрд грн.
  • Выручка Auchan Украина (ООО «Ашан Украина Гипермаркет») в прошлом году снизилась на 7,6%, до 10,1 млрд грн. Ущерб ритейлеру снизился на 36,7%, до 579,4 млн грн. В 2023 году выручка «Auchan Украина» составляла 10,9 млрд грн.
  • Выручка «Файно Маркет» (ООО «Сентябрь Плюс») в 2024 году выросла на 24,5%, до 9 млрд грн. Прибыль ритейлера увеличилась на 7,4%, до 188,4 млн грн. В 2023 году выручка ритейлера составляла 7,2 млрд грн.

Контекст

В 2023 году выручка предприятий розничной торговли составила 1,5 трлн грн, что на 30% больше, чем в 2022 году. В то же время этот показатель больше на 7,1%, или на 100 млрд грн, по сравнению с 2021 годом. Тогда он составлял 1,4 трлн грн.

Наибольший оборот в 2023 году сгенерировали продуктовые ритейлеры – 491,5 млрд грн, на втором месте – АЗС – 203 млрд грн.

Втрое меньше заработали DIY-ритейлеры – 73,8 млрд грн. Магазины техники и электроники получили 68,2 млрд грн, аптечные сети – 41 млрд грн, сети одежды и обуви – 16,8 млрд грн, другие ритейлеры – 850 млн грн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні