Больше всего выручка выросла у «Файно Маркета» – на 24%, единственное падение – у «Ашана». Финансовые итоги 2024 года крупнейших продуктовых ритейлеров Украины

В 2024 году больше всего выросла выручка у «Файно Маркета» – на 24,5%, до 9 млрд грн, а единственное падение – у «Auchan Украина». Выручка ритейлера снизилась на 7,6%, до 10,1 млрд грн. Об этом говорится в YouControl.

Ключевые факты

Выручка «АТБ» (ООО «АТБ-маркет») в 2024 году выросла на 15,3%, до 208,9 млрд грн. Ритейлер вышел из убытка в 450,3 млн грн в прибыль в 3 млрд грн. В 2023 году выручка «АТБ» составила 181 млрд грн.

Выручка Fozzy Group (ООО «Сильпо-Фуд», ООО «Фора», ООО «Траш», ООО «Экспансия» ) в 2024 году выросла на 12,8%, до 139,6 млрд грн. В 2023 году выручка группы достигла 123,7 млрд грн. ООО «Сильпо-Фуд» вышло из убытка в 1,8 млрд грн в прибыль в 205,8 млн грн, прибыль ООО «Фора» выросла на 727,6%, до 117 млн ​​грн, прибыль ООО «Траш» упала на 79,7%, до 26,8 млн грн, убыток ООО «Экспансия» – 7,6, до 6,6%

) в 2024 году выросла на 12,8%, до 139,6 млрд грн. В 2023 году выручка группы достигла 123,7 млрд грн. ООО «Сильпо-Фуд» вышло из убытка в 1,8 млрд грн в прибыль в 205,8 млн грн, прибыль ООО «Фора» выросла на 727,6%, до 117 млн ​​грн, прибыль ООО «Траш» упала на 79,7%, до 26,8 млн грн, убыток ООО «Экспансия» – 7,6, до 6,6% Выручка Novus (ООО «Новус Украина») за прошлый год выросла на 23%, до 29 млрд грн. Ритейлер вышел из убытка в 310,6 млн грн в прибыль в 561,1 млн грн. Выручка Novus в 2023 году составила 24,5 млрд грн.

Выручка Metro Cash & Carry (ООО «Метро кэш энд кери Украина») за 2024 год выросла на 12,5%, до 28,7 млрд грн. Компания вышла из убытка в 422,5 млн грн в прибыль 178,4 млн грн. Выручка ритейлера в 2023 году составляла 25,5 млрд грн.

Выручка крупнейших ритейлеров Украины в 2024 году

Выручка «Большого Кармана» и «Велмарта» (ООО «Фудком», ООО «Альвар» ) в 2024 году выросла на 15,9%, до 21,1 млрд грн. Прибыль ООО «Фудком» снизилась на 62,4%, до 116,6 млн грн, а ООО «Альвар» вышло из убытка в 19 млн грн в прибыль в 22,4 млн грн. Выручка ритейлера в 2023 году составляла 18,2 млрд грн.

) в 2024 году выросла на 15,9%, до 21,1 млрд грн. Прибыль ООО «Фудком» снизилась на 62,4%, до 116,6 млн грн, а ООО «Альвар» вышло из убытка в 19 млн грн в прибыль в 22,4 млн грн. Выручка ритейлера в 2023 году составляла 18,2 млрд грн. Выручка Varus (ООО «Омега») за прошлый год выросла на 14,3%, до 20 млрд грн. Прибыль ритейлера снизилась на 78,8%, до 30 млн грн. Выручка ООО «Омега» в 2023 году составляла 17,5 млрд грн.

Выручка «Таврия В» (ЧП «Таврия-И», ЧП «Таврия Плюс», ООО «Таврия-В») в 2024 году выросла на 9,5%, до 16,1 млрд грн. Совокупная прибыль ЧП «Таврия-И» и ЧП «Таврия Плюс» достигла 167,2 млн грн, а ООО «Таврия-В» вышло из прибыли в 1,9 млн грн в убыток в 23,1 млн грн. Выручка группы «Таврия В» в 2023 году составляла 14,7 млрд грн.

Выручка Auchan Украина (ООО «Ашан Украина Гипермаркет») в прошлом году снизилась на 7,6%, до 10,1 млрд грн. Ущерб ритейлеру снизился на 36,7%, до 579,4 млн грн. В 2023 году выручка «Auchan Украина» составляла 10,9 млрд грн.

Выручка «Файно Маркет» (ООО «Сентябрь Плюс») в 2024 году выросла на 24,5%, до 9 млрд грн. Прибыль ритейлера увеличилась на 7,4%, до 188,4 млн грн. В 2023 году выручка ритейлера составляла 7,2 млрд грн.

Контекст

В 2023 году выручка предприятий розничной торговли составила 1,5 трлн грн, что на 30% больше, чем в 2022 году. В то же время этот показатель больше на 7,1%, или на 100 млрд грн, по сравнению с 2021 годом. Тогда он составлял 1,4 трлн грн.

Наибольший оборот в 2023 году сгенерировали продуктовые ритейлеры – 491,5 млрд грн, на втором месте – АЗС – 203 млрд грн.

Втрое меньше заработали DIY-ритейлеры – 73,8 млрд грн. Магазины техники и электроники получили 68,2 млрд грн, аптечные сети – 41 млрд грн, сети одежды и обуви – 16,8 млрд грн, другие ритейлеры – 850 млн грн.