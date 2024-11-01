Уряд схвалив законопроєкт, який замінить МСЕКи командами лікарів-практиків із 1 січня

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує скомпрометовану систему медико-соціальної експертизи та створить цифровізовану систему оцінювання на базі лікарень, йдеться у повідомленні уряду. Уряд схвалив відповідний законопроект на виконання рішення РНБО.

Ключові факти

Документ розробили у Міністерстві охорони здоров’я спільно з пацієнтськими організаціями та експертами.

Замість поняття «медико-соціальна експертиза» документ вводить термін «оцінювання повсякденного функціонування особи».

Згідно із законопроєктом, з 1 січня 2025 року замість МСЕКів запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів. Ці команди працюватимуть у багатопрофільних крупних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди.

Нова система буде цифровізованою. Лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат.

Очікується, що цифровізація запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність.

Законопроєкт передбачає ще цілу низку змін, зокрема, не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях (ЛКК). Направляти на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи.

До процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта.

Проєктом визначено, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які – ні, ще передбачено механізми оскарження рішень команд.

Фінансуватиметься нова система оцінювання через НСЗУ.

Контекст

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при наданні статуса інвалідності. За результатами засідання президент видав указ, що передбачає ліквідацію МСЕК, і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання РНБО генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

За матеріалами СБУ, у 2024 році про підозру повідомлено 64 посадовцям МСЕК, скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, виданих на підставі фіктивних документів.

Міністерство охорони здоровʼя передало функції центральної МСЕК Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі.

Система МСЕК складається з закладів центрального та регіонального рівня. МОЗ утворює лише Центральну МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональна ж вертикаль включає 328 МСЕК, із них 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій.