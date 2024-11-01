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Уряд схвалив законопроєкт, який замінить МСЕКи командами лікарів-практиків із 1 січня

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує скомпрометовану систему медико-соціальної експертизи та створить цифровізовану систему оцінювання на базі лікарень, йдеться у повідомленні уряду. Уряд схвалив відповідний законопроект на виконання рішення РНБО. 

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Ключові факти

  • Документ розробили у Міністерстві охорони здоров’я спільно з пацієнтськими організаціями та експертами.
  • Замість поняття «медико-соціальна експертиза» документ вводить термін «оцінювання повсякденного функціонування особи». 
  • Згідно із законопроєктом, з 1 січня 2025 року замість МСЕКів запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів. Ці команди працюватимуть у багатопрофільних крупних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди. 
  • Нова система буде цифровізованою. Лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат.
  • Очікується, що цифровізація запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність.
  • Законопроєкт передбачає ще цілу низку змін, зокрема, не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях (ЛКК). Направляти на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи.
  • До процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта.
  • Проєктом визначено, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які – ні, ще передбачено механізми оскарження рішень команд.
  • Фінансуватиметься нова система оцінювання через НСЗУ.

Контекст

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при наданні статуса інвалідності. За результатами засідання президент видав указ, що передбачає ліквідацію МСЕК, і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання РНБО генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

За матеріалами СБУ, у 2024 році про підозру повідомлено 64 посадовцям МСЕК, скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, виданих на підставі фіктивних документів.

Міністерство охорони здоровʼя передало функції центральної МСЕК Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі.

Система МСЕК складається з закладів центрального та регіонального рівня. МОЗ утворює лише Центральну МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональна ж вертикаль включає 328 МСЕК, із них 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій. 

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