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Румунія та Болгарія остаточно увійшли до Шенгенської зони

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

З 1 січня 2025 року скасований прикордонний контроль Євросоюзу на внутрішніх кордонах із Румунією та Болгарією. Таке рішення ухвалили міністри внутрішніх справ ЄС 12 грудня, повідомляється на сайті Єврокомісії.

Деталі

  • Цей важливий крок завершує повний вступ обох країн до Шенгенської зони, зазначила Єврокомісія. 
  • «Це не лише зміцнює Шенгенську зону, але й сприятиме подальшому зміцненню внутрішнього ринку, збільшенню подорожей, торгівлі та туризму», – йдеться у пресрелізі.

Контекст

31 грудня 2023 року Рада ЄС прийняла Болгарію та Румунію до Шенгенської зони. Правила Шенгенської угоди почали діяти в обох країнах із 31 березня 2024 року, тоді ж контроль скасували на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

Повний вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони блокувала Австрія через можливе зростання нелегальної міграції. 

У грудні МВС Австрії зняло вето на розширення Шенгенської зони після того, як країни погодили заходи щодо захисту кордонів.

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