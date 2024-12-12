Румунія та Болгарія остаточно увійшли до Шенгенської зони

З 1 січня 2025 року скасований прикордонний контроль Євросоюзу на внутрішніх кордонах із Румунією та Болгарією. Таке рішення ухвалили міністри внутрішніх справ ЄС 12 грудня, повідомляється на сайті Єврокомісії.

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Цей важливий крок завершує повний вступ обох країн до Шенгенської зони, зазначила Єврокомісія.

«Це не лише зміцнює Шенгенську зону, але й сприятиме подальшому зміцненню внутрішнього ринку, збільшенню подорожей, торгівлі та туризму», – йдеться у пресрелізі.

Контекст

31 грудня 2023 року Рада ЄС прийняла Болгарію та Румунію до Шенгенської зони. Правила Шенгенської угоди почали діяти в обох країнах із 31 березня 2024 року, тоді ж контроль скасували на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

Повний вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони блокувала Австрія через можливе зростання нелегальної міграції.

У грудні МВС Австрії зняло вето на розширення Шенгенської зони після того, як країни погодили заходи щодо захисту кордонів.