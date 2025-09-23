ШІ-консультант, запущений три місяці тому в службі підтримки додатка «Дія», успішно обробляє 85% запитів від громадян і консультує з понад 150 державних послуг. Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров 23 вересня.

Деталі

«Три місяці тому ми інтегрували ШІ у службу підтримки. Тепер технологія самостійно надає поради щодо понад 150 послуг без участі операторів», – зазначив Федоров.

За словами міністра, ШІ реагує за лічені секунди (до пʼяти секунд), а оператори тепер займаються лише 10–15% найскладніших унікальних звернень. Завдяки цьому їхнє навантаження скоротилося з 80 000 до 17 000 унікальних діалогів на місяць.

Крім того, під час обговорення OKR (методика для встановлення та досягнення цілей) було визначено завдання: зменшити обсяг звернень від громадян, проаналізувавши їхні основні причини.

Контекст

Міністерство цифрової трансформації України створило центр компетенцій зі штучного інтелекту, призначивши Данила Цьвока, колишнього продуктового директора Metinvest Digital, головним директором та Дмитра Овчаренка, колишнього керівника практики генеративного ШІ у SoftServe, технічним директором. Центр розроблятиме національну ШІ-стратегію, підтримуватиме ШІ-стартапи з річним зростанням на 50% та впроваджуватиме ШІ у держуправління, цифрові послуги, освіту, охорону здоров’я та військові технології.

1 вересня Україна першою запровадила ШІ у держпослуги через віртуального помічника «Дія.АІ» на порталі «Дія». Він оформлює документи, консультує щодо сервісів, підтримує «єВідновлення» та працює в бета-режимі. Незабаром з’явиться у мобільному застосунку. До 2030 року Україна прагне увійти до топ-3 країн за використанням ШІ в держсекторі.