ИИ-консультант, запущенный три месяца назад в службе поддержки приложения «Дія», успешно обрабатывает 85% запросов от граждан и консультирует насчет более 150 государственных услуг. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров 23 сентября.

Подробности

«Три месяца назад мы интегрировали ИИ в службу поддержки. Теперь технология самостоятельно дает советы по более чем 150 услугам без участия операторов», – отметил Федоров.

По словам министра, ИИ реагирует в считанные секунды (до пяти секунд), а операторы теперь занимаются лишь 10–15% самых сложных уникальных обращений. Благодаря этому их нагрузка сократилась с 80 000 до 17 000 уникальных диалогов в месяц.

Кроме того, при обсуждении OKR (методика для установления и достижения целей) была определена задача: уменьшить объем обращений от граждан, проанализировав их основные причины.

Контекст

Министерство цифровой трансформации Украины создало центр компетенций по искусственному интеллекту, назначив Даниила Цьвока, бывшего продуктового директора Metinvest Digital, главным директором и Дмитрия Овчаренко, экс-руководителя практики генеративного ИИ в SoftServe, техническим директором. Центр будет разрабатывать национальную ИИ-стратегию, поддерживать ИИ-стартапы с годовым ростом на 50% и внедрять ИИ в госуправление, цифровые услуги, образование, здравоохранение и военные технологии.

1 сентября Украина первой ввела ИИ в госуслуги через виртуального помощника «Дія.АІ» на портале «Дія». Он оформляет документы, консультирует по сервисам, поддерживает «єВідновлення» и работает в бета-режиме. В скором времени появится в мобильном приложении. К 2030 году Украина стремится войти в топ-3 стран с использованием ИИ в госсекторе.