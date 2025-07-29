Американський стартап Ambience Healthcare, який розробляє інструменти штучного інтелекту для автоматизації адміністративної роботи медиків, залучив $243 млн інвестицій. Оцінка компанії після раунду перевищила $1 млрд, пише Bloomberg .

Деталі

Раунд очолили венчурна фірма Andreessen Horowitz і інвесткомпанія Oak HC/FT. У фінансуванні також взяли участь ранні інвестори: OpenAI Startup Fund, Kleiner Perkins і Optum Ventures.

Отримані кошти підуть на розширення платформи, залучення нових клієнтів і збільшення штату, який наразі налічує 180 працівників.

Амбіція компанії – звільнити лікарів від паперової рутини та бюрократії, зокрема за допомогою інструментів для транскрибування розмов із пацієнтами, підготовки медичних записів, формування кодів для страхових звітів і автоматичного документування.

За словами CEO Майка Нга, бачення компанії – це майбутнє, де «лікар просто спілкується з пацієнтом, а вся паперова робота відбувається автоматично у фоновому режимі».

Компанія використовує технології OpenAI для навчання власних мовних моделей, оптимізованих для сфери охорони здоровʼя.

Контекст

Ambience Healthcare заснована у 2020 році, базується у Сан-Франциско і вже співпрацює з такими провідними клініками, як Cleveland Clinic, Houston Methodist і St. Luke’s Health System.

Інвестиції в Ambience стали черговим прикладом зростаючого інтересу венчурного капіталу до медичного застосування ШІ. Стартапи в цій сфері прагнуть не лише покращити діагностику та лікування, а й розв’язати одну з найбільших проблем системи охорони здоровʼя – надмірне адміністративне навантаження на медперсонал.