Мережа «Сільпо» вивела на полиці супермаркетів широкий асортимент біологічно активних добавок. Продукція доступна в 28 магазинах, йдеться в пресрелізі компанії.

Деталі

Асортимент нового напряму «Сільпо Хелс» налічує 1477 позицій, з них 328 – це БАДи. Вони поділені на шість підкатегорій: травлення й детокс, спорт і краса, імунітет, вагітність і діти, біохакінг і трави, гриби та CBD.

На полицях є українські бренди Powerful Progress, Drum nʼBads, Elit-Pharm, Perla Helsa, «Атоксіл», а також 19 міжнародних постачальників, серед яких BioTechUSA, Jarrow Formulas, Nature’s Way, Thorne, Natural Factors, Solaray. До кінця осені очікується ще близько 10 нових іноземних брендів.

«Ширина і глибина нашого асортименту БАДів не є властивою для класичних фудритейлерів – понад 70% продажів відбувається онлайн, і ми хочемо змінити цю ситуацію», – сказала керівниця проєкту «Сільпо Хелс» Марина Булацька.

Контекст

Мережа супермаркетів «Сільпо» почала влітку продавати вино під власною торговою маркою Winetruck. У лінійці – вино з Італії та Франції, обʼєднане під одним брендом.

«Сільпо» – одна з найбільших мереж продовольчих супермаркетів України, заснована в 1998 році. Вона налічує понад 300 магазинів по всій території країни. Виторг ТОВ «Сільпо-Фуд» у перші шість місяців 2025-го склав 50,3 млрд грн, що на 9,3% більше ніж роком раніше. Кінцевий бенефіціар компанії — Володимир Костельман.