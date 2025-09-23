Підписка від 49 грн
«Сільпо» запускає продаж БАДів у супермаркетах

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Сільпо бади /надано пресслужбою

Асортимент нового напряму «Сільпо Хелс» налічує 1477 позицій Фото надано пресслужбою

Мережа «Сільпо» вивела на полиці супермаркетів широкий асортимент біологічно активних добавок. Продукція доступна в 28 магазинах, йдеться в пресрелізі компанії.

  • Асортимент нового напряму «Сільпо Хелс» налічує 1477 позицій, з них 328 – це БАДи. Вони поділені на шість підкатегорій: травлення й детокс, спорт і краса, імунітет, вагітність і діти, біохакінг і трави, гриби та CBD.
  • На полицях є українські бренди Powerful Progress, Drum nʼBads, Elit-Pharm, Perla Helsa, «Атоксіл», а також 19 міжнародних постачальників, серед яких BioTechUSA, Jarrow Formulas, Nature’s Way, Thorne, Natural Factors, Solaray. До кінця осені очікується ще близько 10 нових іноземних брендів.
  • «Ширина і глибина нашого асортименту БАДів не є властивою для класичних фудритейлерів – понад 70% продажів відбувається онлайн, і ми хочемо змінити цю ситуацію», – сказала керівниця проєкту «Сільпо Хелс» Марина Булацька.

Контекст

Мережа супермаркетів «Сільпо» почала влітку продавати вино під власною торговою маркою Winetruck. У лінійці – вино з Італії та Франції, обʼєднане під одним брендом. 

«Сільпо» – одна з найбільших мереж продовольчих супермаркетів України, заснована в 1998 році. Вона налічує понад 300 магазинів по всій території країни. Виторг ТОВ «Сільпо-Фуд» у перші шість місяців 2025-го склав 50,3 млрд грн, що на 9,3% більше ніж роком раніше. Кінцевий бенефіціар компанії — Володимир Костельман.

