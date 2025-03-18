Сім держав ЄС підтримують ідею фінансування «Радіо Свобода» замість США – Politico

Сім держав Європейського Союзу виступили на підтримку пропозиції Чехії, щоб ЄС узяв на себе фінансування «Радіо Свобода» після скорочення його бюджету адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це пише Politico з посиланням на джерело.

Деталі

Чехія, де базується штаб-квартира «Радіо Свобода», порушила це питання 17 березня під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

За даними видання, серед країн, які готові підтримати цю ініціативу, – Німеччина, країни Скандинавії та Балтії. Вони вважають, що ЄС має втрутитися, щоб зберегти «важливе джерело інформації там, де демократія під загрозою чи вже зазнає утисків».

Контекст

15 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств, серед яких опинилося Агентство США з глобальних медіа (USAGM), що відповідає за «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». Через це медіаорганізації призупинили свою діяльність. Генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав рішення про скасування грантової угоди «величезним подарунком ворогам Америки».

USAGM – незалежна урядова структура США, яка забезпечує мовлення новин та інформації 50 мовами для аудиторії приблизно в 361 млн людей по всьому світу.

На 2025 фінансовий рік USAGM запросило $950 млн для підтримки своїх проєктів, включно з «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода», «Голосом Америки», Radio Free Asia, Radio Marti (Куба), Middle East Broadcasting Networks (MBN) та Open Technology Fund.