Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог планує найближчим часом відвідати Білорусь для зустрічі з президентом Олександром Лукашенком. Про це 18 червня пише Reuters із посиланням на чотири джерела.

Деталі

Інформація про візит офіційно не підтверджена. За даними двох джерел видання, деталі порядку денного залишаються невідомими, але в приватних розмовах Келлог зазначив, що ця поїздка може сприяти запуску мирних переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Держдепартамент США та посольство Білорусі у Вашингтоні утрималися від коментарів. Келлог і Білий дім також не відповіли на запити щодо коментарів.

Як повідомляє Reuters, організація таких візитів вимагає складних переговорів, і не виключено, що поїздка може бути скасована або перенесена в останній момент.

У разі зустрічі з Лукашенком Келлог стане найвищим американським посадовцем, який відвідав Білорусь за останні роки.

Контекст

У 2020 році, під час першої каденції Трампа, держсекретар Майк Помпео відвідав Білорусь, що стало першим візитом такого високого рівня з боку США за 20 років. Тоді поїздка була частиною зусиль адміністрації Трампа для покращення відносин із Мінськом на тлі напружених відносин між Білоруссю та Росією.