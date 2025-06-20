Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив запобіжний захід для забудовника, якого слідство вважає організатором корупційної схеми у сфері будівництва. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 20 червня.
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Деталі
- Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП викрили корупційну схему, пов’язану із землею під забудову в Києві, серед фігурантів якої – колишні посадовці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
- Слідчий суддя ВАКС частково підтримав клопотання прокурора САП, призначивши підозрюваному тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн грн.
- У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки: не залишати межі Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду; не контактувати з іншими підозрюваними та свідками у справі; здати закордонні паспорти; носити електронний браслет.
Контекст
У справі про корупцію в будівельній сфері підозри отримали:
- ексдержавний секретар Міністерства розвитку громад та територій України, нині член правління НАК «Нафтогаз України»;
- колишній радник міністра розвитку громад та територій;
- ексдиректорка державного підприємства;
- забудовник, якого вважають організатором схеми;
- працівник будівельної компанії.
НАБУ та САП не розкривають імена підозрюваних. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного отримання земельної ділянки в Києві для будівництва житлового комплексу. Він звернувся до високопосадовців Мінрегіону, які допомогли передати цю ділянку державному підприємству. Згодом це підприємство уклало незаконні угоди з підконтрольною будівельною компанією.
Згідно з договорами, забудовник мав передати державі частину квартир залежно від вартості землі. Щоб зменшити кількість квартир, які потрібно передати, вартість ділянки занизили майже в п’ять разів. Різниця між заниженою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн, що могло призвести до відповідних збитків для держави у вигляді недоотриманих квартир. Однак за клопотанням НАБУ та САП ділянку арештували.
Як «подяку» за сприяння забудовник продав високопосадовцям та пов’язаним із ними особам квартири за значно зниженими цінами – від 1 до 8 000 гривень за квадратний метр, тоді як ринкова вартість сягала близько 30 000 грн за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди склала 16,8 млн грн. Частину цих квартир також арештували.
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