Марін Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі. Вона не зможе брати участь у виборах президента Франції

Суд у Парижі визнав лідерку парламентської фракції партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен винною у нецільовому використанні коштів Європарламенту, її засуджено до 4 років вʼязниці. Про це пише BFM TV 31 березня. Їй також заборонили балотуватися до органів влади на 5 років.

Деталі

Ле Пен засудили до 4 років ув’язнення: 2 роки умовно та 2 роки з електронним браслетом. Їй призначили штраф у €100 000 і заборонили балотуватися до органів влади на 5 років. Вирок набув чинності одразу. Прокуратура раніше вимагала для неї 5 років ув’язнення за зловживання коштами ЄС, однак неясно, чи буде це рішення застосоване негайно.

Разом із депутатами суд визнав винними дванадцятьох їхніх помічників. За даними суду, збитки склали €2,9 млн, оскільки Європарламент фінансував осіб, які фактично працювали на ультраправу партію.

Контекст

9 липня 2024 року паризька прокуратура ініціювала судове розслідування проти Марін Ле Пен через підозри в незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року. Приводом став звіт Національної комісії з рахунків передвиборчої кампанії та політичного фінансування (CNCCFP), який виявив перевищення Ле Пен законного ліміту витрат на кампанію під час виборів 2022 року.