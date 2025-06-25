Запровадження нових санкцій проти Росії може ускладнити потенційні переговори, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Politico . Він наголосив, що президент Трамп «визначить відповідний момент і спосіб» для їх введення.

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Під час саміту НАТО в Гаазі в середу президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами намагатимуться переконати Трампа в необхідності нових санкцій проти Росії, адже Володимир Путін неодноразово відкидав пропозиції США щодо припинення вогню.

«Якщо ми зараз запровадимо санкції, як того хочуть багато хто, ми, ймовірно, втратимо шанс на переговори про припинення вогню. Хто тоді вестиме діалог із Росією?», – зазначив Рубіо.

За його словами, адміністрація Трампа співпрацює з Конгресом, щоб забезпечити президенту необхідну гнучкість у питанні санкцій. Рубіо додав, що введення нових економічних заходів може означати закриття можливості для переговорів із Росією в найближчій перспективі.

«Якщо Трамп піде на цей крок, це фактично означатиме, що переговори найближчим часом не відбудуться», – пояснив він.

Рубіо наголосив, що США продовжуватимуть шукати можливості для діалогу: «Якщо з’явиться шанс змінити ситуацію і змусити Росію сісти за стіл переговорів, ми ним скористаємося».

Оскільки переговори з Росією зайшли в глухий кут, Рубіо зазначив, що Москва розраховує досягти своїх територіальних цілей на полі бою, але Вашингтон вважає, що це буде складніше, ніж Росія припускає.

«Росіяни вважають, що можуть здобути на полі бою те, чого вимагали за столом переговорів, зокрема збереження контролю над певними територіями. Ми думаємо, що їм буде значно важче цього досягти, ніж вони розраховують», – підсумував Рубіо.

Контекст

Сенатор Ліндсі Грем (Республіканець, Південна Кароліна) представив масштабний двопартійний законопроєкт – «Акт про санкціонування Росії 2025» (Sanctioning Russia Act of 2025). Документ передбачає введення 500% мит на російські енергоносії (нафту, газ, уран) та аналогічні санкції проти країн, які продовжують купувати енергоресурси у Росії, зокрема Китаю та Індії. Мета законопроєкту – посилити економічний тиск на Кремль і його торговельних партнерів, які підтримують фінансування війни проти України.

У Сенаті законопроєкт підтримують 82 співавтори від обох партій, що забезпечує достатню кількість голосів для подолання можливого президентського вето. У Палаті представників документ має 60 прихильників, порівну від республіканців і демократів.

На початку червня президент Дональд Трамп закликав республіканців не виносити законопроєкт про нові санкції проти Росії на голосування. За інформацією джерел Reuters у Білому домі, Трамп розраховував на «перспективні переговори» з Путіним щодо ситуації в Україні.

Під час саміту G7 у Канаді Трамп заявив, що утримується від запровадження нових обмежень, оскільки сподівається на досягнення мирної угоди. Він також підкреслив, що санкції не є «дорогою з одностороннім рухом» і зазначив, що вони завдають США «значних витрат».