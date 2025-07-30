Аукціонний дім «Меркурій» у серпні проведе у Львові торги, присвячені українському мистецтву епохи Незалежності. Серед 41 лота – дві картини легендарної художниці Марії Примаченко. Про це йдеться у пресрелізі аукціонного дому.

Деталі

21 серпня у Львові відбудеться вже четвертий мистецький аукціон «Українське мистецтво незалежності». У каталозі – 41 твір, створений у період з 1991 року до сьогодення. Серед лотів – дві роботи Марії Примаченко, а також твори Арсена Савадова, Іллі Чічкана, Андрія Сагайдаковського, Олега Тістола, Павла Бедзіра, Віктора Гонтаріва, Петра Старуха, Нікіти Цоя та інших митців і мисткинь.

Картини Марії Примаченко, які виставлять на аукціон

Передаукціонну виставку можна буде відвідати у Mercury Art Center (Львів, пл. Міцкевича, 10) з 10 до 20 серпня, щодня з 12:00 до 20:00, крім понеділка. Участь в аукціоні можлива як офлайн, так і дистанційно через менеджерів аукціонного дому. Повний каталог доступний на сайті «Меркурія», реєстрація на торги вже відкрита.

Аукціонний дім «Меркурій» — перша спеціалізована платформа на заході України, яка популяризує сучасне українське мистецтво. За словами експерта дому Володимира Петрашика, виставка є хронікою змін українського суспільства у часи Незалежності – від нонконформізму до метамодерну. А присутність робіт Марії Примаченко в експозиції підкреслює зв’язок між українським примітивом і сучасними художніми течіями.

Аукціон збирає не лише класиків трансавангардного мистецтва, а й молодих авторів, чия творчість формує нові візуальні наративи незалежної України.

Контекст

У 90-х твори Примаченко у форматі картини – 61х86 – можна було придбати за $200-300. Наприкінці 90-х ціни на роботи Примаченко зросли до $500 – $1000, а у 2000-х роках до $1500 – $2000. Напередодні кризи у 2008 році велика робота Примаченко коштувала до $25 000. Ціна середньої за розміром роботи становила $15 000 – $20 000.

Початок війни обвалив ринок. У 2014 – 2015 роках ціни на Примаченко впали до $6000 – $7000. Перед вторгненням вартість повернулись на рівень $15 000 – $20 000 за аркуш. У лютому 2022-го український арт-ринок завмер. Але інтерес до картин Примаченко почав зростати. Нині середня ціна великих робіт сягнула $30 000. Більше про це – у матеріалі Forbes Ukraine.