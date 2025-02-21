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Уряд виділив додаткові майже 8 млрд грн на закупівлю дронів

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабінет міністрів вирішив виділити ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів, кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 лютого.

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Ключові факти

  • За словами Шмигаля, у січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.
  • Очільник уряду повідомив, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії в Україні збільшилося втричі, бронетранспортерів – у 5 разів, протитанкової зброї – у 2 рази, боєприпасів – у 2,5 рази.
  • Він наголосив, що Україна самостійно виробляє близько третини від необхідної зброї. 
  • «Завдання, яке ставить уряд перед собою, – це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби», – сказав він, додавши, що для того, аби реалізувати цю мету, цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї.

Контекст

У 2024-му Україна перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів. Минулого року через систему Prozorro на придбання безпілотників було укладено контрактів на суму 15,4 млрд грн, що у шість разів перевищує показник 2023 року (2,6 млрд грн), повідомив проєкт DOZORRO TI Ukraine.

4 грудня 2024-го міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення у кожній бригаді ЗСУ посади уповноваженого із закупівель. Це має прискорити процес забезпечення армії необхідним обладнанням та технікою.

На програму виробництва та закупівлі зброї у 2025 році виділено рекордний бюджет у щонайменше 739 млрд грн. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 7 лютого заявив, що довгострокові контракти повинні стати нормою для виробників зброї.

Перед цим Технологічні сили заявили, що приватні компанії ОПК у 2024 році були спроможні виготовити понад 2,7 млн одиниць озброєння, але на замовлення державних закупівельників і благодійних фондів виготовили лише понад 1 млн одиниць. Через відсутність держзамовлень вони працювали лише на 37% від загальної спроможності

Міністерство оборони планує спрямувати понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів у 2025 році, зокрема моделей на оптоволокні.

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