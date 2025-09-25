Україна та Європейська Комісія домовились про пролонгацію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців. Про це інформує пресслужба Мінрорзвитку. Автомобільний транспорт забезпечує левову частку експорту та імпорту.
Деталі
- Українські перевізники й надалі зможуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення без спеціальних дозволів. Те ж саме стосується і перевізників Європейського Союзу.
- За час дії Угоди товарообіг автомобільним транспортом зріс на десятки відсотків. «Транспортний безвіз» гарантує стабільність логістики та розвиток українського бізнесу, наголосили у відомстві.
- «За час дії Угоди питома вага торгівлі України та ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55% і це прямий позитивний вплив наших домовленостей на економіку обох сторін», – наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
- Угода також передбачає подальшу адаптацію українського законодавства до європейських стандартів: поступове впровадження смарт-тахографів для нових вантажівок, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній, вимоги до ділової репутації перевізників.
Контекст
Спрощення вантажних перевезень – транспортний безвіз – між Україною та Європейським Союзом було автоматично продовжено до кінця 2025 року.
Рішення продовжити дію угоди ухвалене зважаючи на її ефективність, позитивний вплив на економіку України і ЄС та ефективний моніторинг її виконання, зазначається у повідомленні.
Вперше підписана в червні 2022-го угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для в’їзду до країн ЄС. Це врятувало експорт української продукції на початку вторгнення РФ і тотальної блокади морських портів. Раніше кожна країна ЄС обмежувала українських перевізників квотами.
Угода неодноразово зазнавала критики від перевізників ЄС. З осені 2023 року її вимагали скасувати польські перевізники, які періодично блокували кордон з Україною. Блокади українського кордону та заяви Польщі, підтримані Угорщиною і Словаччиною, змусили змінити угоду. Що це за зміни та як вони позначаться на українській економіці, читайте в інтервʼю заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача для Forbes.
