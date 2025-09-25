Украина и Европейская Комиссия договорились о пролонгации Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев. Об этом информирует пресс-служба Минразвития . Автомобильный транспорт обеспечивает львиную долю экспорта и импорта.

Подробности

Украинские перевозчики и в дальнейшем смогут выполнять двусторонние и транзитные перевозки без специальных разрешений. То же самое касается и перевозчиков Европейского союза.

За время действия соглашения товарооборот автомобильным транспортом вырос на десятки процентов. «Транспортный безвиз» гарантирует стабильность логистики и развитие украинского бизнеса, подчеркнули в ведомстве.

«За время действия соглашения удельный вес торговли Украины и ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%, и это прямое положительное влияние наших договоренностей на экономику обеих сторон», – подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Соглашение также предусматривает дальнейшую адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам: постепенное внедрение смарт-тахографов для новых грузовиков, обучение менеджеров – управлителей транспортных компаний, требования к деловой репутации перевозчиков.

Соглашение о либерализации грузовых перевозок продлено еще на 15 месяцев

Контекст

Упрощение грузовых перевозок – транспортный безвиз – между Украиной и Европейским Союзом было автоматически продлено до конца 2025 года.

Решение продолжить действие соглашения принято ввиду его эффективности, положительного влияния на экономику Украины и ЕС и эффективного мониторинга его выполнения, отмечается в сообщении.

Впервые подписанное в июне 2022 года соглашение отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для въезда в страны ЕС. Это спасло экспорт украинской продукции в начале вторжения РФ и тотальной блокады морских портов. Ранее каждая страна ЕС ограничивала украинских перевозчиков квотами.

Соглашение неоднократно подвергалось критике от перевозчиков ЕС. С осени 2023 года его потребовали отменить польские перевозчики, периодически блокировавшие границу с Украиной. Блокады украинской границы и заявления Польши, поддержанные Венгрией и Словакией, вынудили поменять соглашение. Что это за изменения и как они скажутся на украинской экономике, читайте в интервью замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача для Forbes.