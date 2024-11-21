«Укрзалізниця» анонсувала 5 нових поїздів в Карпати з 15 грудня

«Укрзалізниця» запускає 10 нових внутрішніх поїздів, зокрема, 5 нових потягів курсуватимуть до Карпат із 15 грудня, повідомляє пресслужба. Рух ще 38 поїздів буде прискорено.

Ключові факти

Згідно з презентацією УЗ, зʼявиться новий внутрішній рейс Дніпро-Рахів. Очікується, що це сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів які подорожують з Придніпровʼя до Львова та Карпат.

У планах також запуск рейсу Кривий Ріг – Ясіня, який має покращити трнаспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними напрямками в Карпатах (Яремче, Татрів-Буковль, Ворохта та Ясіня).

Новий маршрут Полтава, Кременчук – Ужгород, має додатково поєднати Полтавщину із Закарпаттям.

У поїзді Київ – Солотвино оптимізація рухомого складу дозволить збільшити кількість міськ на понад 50% для поїздом із Києва до Південного Закарпаття.

Щоденний потяг Ковель – Рахів дозволить мешканцям Волині та Рівненщини подорожувати до рекреаційних обʼєктів Карпат.

Поїзд Чернігів – Рахів курсуватиме через день, це сполучення вперше поєднає Чернігівщину з Яремчанщиною та Рахівщиною.

Також оновлений рейкобув PESA вже готується вирушити за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта.

Нове сполучення Харків – Чернівці надасть можливість дістатись Буковини (узгоджена пересадка по Івано-Франківську до Яремче та Ворохти).

Очікується також запуск нового сполучення Харків – Черкаси, а ще експресу між Харковом та Дніпром.

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Контекст

Із 15 грудня «Укрзалізниця» запускає поїзд №9/10 з Києва до Будапешта (Угорщина), який стане 20-м міжнародним поїздом УЗ. Розклад руху цього поїзда розроблений таким чином, щоб пасажири також мали можливість зручно пересісти на інші потяги. Також анонсовані нові потяги до Словаччини та Молдови.

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