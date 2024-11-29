Уряд спрямував 150 млн грн зборів у сфері інтелектуальної власності на зброю та техніку для ГУР

Кабінет Міністрів спрямував 150 млн грн, отриманих за дії, повʼязані з охороною прав на обʼєкти інтелектуальної власності, на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО), повідомляє пресслужба Мінекономіки 29 листопада.

Ключові факти

Вказані кошти були отримані держпідприємством «Український інститут інтелектуальної власності».

Згідно із рішенням уряду, 150 млн грн мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.

Враховуючи потреби Сил оборони в коштах, у вересні цього року Верховна Рада дозволила перерахувати невикористані держпідприємством кошти, які надійшли на його рахунки у попередні роки, в рамках виконання ним функцій Національного органу інтелектуальної власності.

Контекст

Український оборонно-промисловий комплекс на другому році повномасштабного вторгнення Росії зріс утричі – до $3 млрд. Український держбюджет покриває менше третини спроможностей українських виробників – на закупівлю озброєння в держбюджеті цьогоріч передбачено лише $6 млрд із необхідних $20 млрд, розповідав 13 квітня Олександр Камишін, міністр стратегічних галузей промисловості.

Україна нарощує виробництво і цього року вже виготовила перші 100 ракет, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 18 листопада. За його словами, успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на більш далеких відстанях.

Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів, також поставлено завдання зробити 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив під час презентації Плану стійкості президент Володимир Зеленський 19 листопада.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йдеться в опитуванні Технологічних сил України. 28 листопада стало відомо, що фінська група компаній Summa Defence Ltd спільно з українськими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development створює у Фінляндії завод із виробництва безпілотників.

У бюджеті на 2025 рік передбачено понад 55 млрд грн на виробництво озброєння і військової техніки. Зокрема, 54,55 млрд грн на реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. На 2024 рік для порівняння було виділено трохи більше 51 млрд грн.

Ще передбачено виділення 500 млн грн на реалізацію Програми фінансової підтримки підприємництва оборонного комплексу. На 2024 рік на цю програму виділили 263,4 млн грн.