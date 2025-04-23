Виробника продукції «Ушастий нянь» продадуть. АРМА передало активи «Вінницяпобутхім» Фонду держмайна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило управління активами ПрАТ «Вінницяпобутхім», які належали підсанкційній російській компанії. АРМА та ТОВ «Крайтекс-Сервіс» підписали додатковий договір. Тепер ці активи передають Фонду держмайна для подальшої реалізації, повідомила пресслужба АРМА.

Деталі

АРМА виконало рішення Вищого антикорупційного суду від 24 липня 2024 року, яким актив було стягнуто до держбюджету як санкційний – він належав російському АТ «Невская косметика». Йдеться про 100% статутного капіталу «Вінницяпобутхім» – підприємства, яке виробляє продукцію бренду «Ушастий нянь».

Під управлінням АРМА компанія щомісяця генерувала майже 100 млн грн доходу до бюджету, тоді як на старті ця сума становила лише 240 000, зазначив директор департаменту менеджменту активів АРМА Ігоря Чулоя.

Агентство просило уряд дозволити тимчасово управляти активами до їх продажу, а також зверталося до Верховної Ради, щоб змінити закон про санкції. Це дало б АРМА змогу продавати арештовані санкційні активи через систему Prozorro, зазначила голова АРМА Олена Дума.

Однак, за її словами, із липня 2024 року, після рішення ВАКС, один із активів перестав приносити прибуток, який раніше забезпечувала АРМА. Законопроєкт №10069, який міг би покращити процедуру, не підтримали у парламенті. Останні місяці пішли на зняття арешту з активу, бо Фонд держмайна не міг його продати через кримінальну справу.

Голова АРМА наголосила, що через недосконале законодавство продаж санкційних активів ускладнений. Із 58 рішень суду про націоналізацію виконано лише 9. Зокрема, через це держава втратила близько 70 млн грн на підприємстві «Вінницяпобутхім».

Контекст

ПрАТ «Вінницяпобутхім» раніше належав російській компанії «Невская косметика» бізнесмена з РФ Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію «Ушастый нянь», гелі та порошки «Sarma», побутову хімію «Мистер Чистер», зубну пасту «Новый Жемчуг».

У липні 2022 року активи ПрАТ «Вінницяпобутхім» арештували та передали в управління АРМА. Зокрема, під арешт потрапили земельні ділянки і торговельні марки, власником яких була «Невская косметика»: «Ушастый нянь», «Лотос», «Ворсинка», «Мистер Чистер», ВПХ, «Макс», Index, NC, NevskayaNCCosmetika, кошти на рахунках.

АРМА обрала управителем активів TOB «Крайтекс-Сервіс», яке належить Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. Це рішення оскаржували, але обрана компанія відстояла своє право управителя. У липні 2023 року «Крайтекс-Сервіс» відновила виробництво на «Вінницяпобутхім» лінійки засобів для чищення.

У червні 2024-го Міністерство юстиції України ініціювало передачу «Вінницяпобутхім» у власність держави.

Наприкінці липня 2024 року Вищий антикорупційний суд дозволив націоналізувати виробника продукції «Ушастий нянь». АРМА мало припинити договір з управителем, сказала в.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило. «У нас немає жодних юридичних підстав взаємодіяти з колишнім управителем», – сказала Смачило з Фонду держмайна.