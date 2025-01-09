Поразка України у війні з РФ коштуватиме США на $808 млрд дорожче, ніж допомога – звіт American Enterprise Institute

Перемога Росії у війні з Україною змусить США збільшити витрати Пентагону на $808 млрд до 2029 року, що значно більше, ніж витрати США на допомогу Україні. Про це 9 січня пише Bloomberg з посиланням на звіт аналітиків American Enterprise Institute (AEI). Зростання витрат буде обумовлено необхідністю посилення оборони та стримування Росії від подальших агресивних дій поза межами України.

Деталі

Успіх Путіна в агресії змінить обличчя Європи і дасть Росії додаткову впевненість у загрозах для членів НАТО. Згідно з дослідженням, такі витрати потребують зміни поточного п’ятирічного плану Пентагону на суму $5,2 трлн, що на $808 млрд більше за заплановану суму.

Збільшення витрат має забезпечити здатність США стримувати, а за потреби і перемогти, наступ Росії, що виходить за межі України. Плани США зосереджені на підвищеній увазі до Азії, але успіх Росії в Україні змусить США перерозподілити ресурси для нових загроз, говорять експерти.

Підтримка України є в інтересах США, говорять в AEI, оскільки короткострокові витрати на допомогу Україні є набагато меншими порівняно з витратами, які виникнуть у разі перемоги Росії.

Адміністрація Трампа отримає понад $3 млрд для постачання зброї, але він ще не уточнив, чи звертатиметься до Конгресу за дозволом на додаткові витрати.

Контекст

Дональд Трамп неодноразово критикував витрати США на підтримку України, підкреслюючи, що війна є важким фінансовим тягарем для Сполучених Штатів. Він також зазначав, що перемога над Росією потребує значних ресурсів і може бути складною та дорогою.

Трамп неодноразово критикував візити Володимира Зеленського до США, вважаючи, що кожен такий візит супроводжується значними сумами допомоги. Він навіть назвав Зеленського «одним із найбільших продавців», зазначивши, що після кожної його поїздки США надають Україні мільярди доларів допомоги.

Після перемоги Трампа на виборах у Пентагоні заявили, що США продовжуватимуть надсилати Україні зброю, щоб використати $7,1 млрд до завершення терміну адміністрації Джо Байдена.

26 листопада Politico повідомило, що Байден звернувся до Конгресу за додатковими $24 млрд для підтримки України.

11 грудня 2024 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна має достатньо ресурсів і озброєння для ведення війни з Росією принаймні до середини 2025 року, навіть у разі припинення допомоги з боку США. Марченко зазначив, що зупинка підтримки з боку Сполучених Штатів може стати серйозною «проблемою» і «викликом» для країни. Він додав, що для успішного подолання цієї ситуації Україні потрібно розробити стратегію співпраці з новою адміністрацією президента США.