Внески України до інвестиційного фонду відбудови розпочнуться не раніше 2030 року – Качка

Україна почне вносити кошти до спільного зі США інвестиційного фонду відбудови не раніше 2030 року. Про це він заявив заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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За словами Качки, оскільки фонд є довгостроковим, українські внески розпочнуться через три-чотири, а можливо, й п’ять років. Це пов’язано з тим, що платежі формуватимуться з рентних надходжень до бюджету від видобутку корисних копалин за ліцензіями, виданими після набуття чинності угодою.

«В мирних умовах цей процес займає три-чотири роки, тож платежі почнуться не раніше 2030 року. Ідея в тому, що ми отримуємо допомогу зараз, а розраховуватися за неї через фонд зможемо протягом багатьох років», – пояснив він.

Качка уточнив, що внески України не є прямими виплатами США, а є інвестиціями, які повертатимуться в Україну. «Прибуток від інвестицій в Україну розподілятиметься між партнерами лише за умови їх успішності», – додав він.

Контекст

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтверджує наміри сторін завершити підготовку та укласти угоду про доступ до надр. Повний текст меморандуму доступний за посиланням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що рамкову угоду вдасться підписати найближчим часом. Він наголосив, що попередня допомога від США не є частиною цієї угоди.

Шмигаль зазначив, що з 1 травня у Верховній Раді розпочнуться обговорення щодо ратифікації угоди. Після підписання документа першою віцепрем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та представником США Куртом Бессентом угода буде передана до Кабінету Міністрів, який направить її до парламенту разом із супровідними документами. Угода набуде чинності як міжнародний договір лише після ратифікації.

30 квітня Україна та США уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, який стане ключовим інструментом для залучення інвестицій у відновлення економіки України та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від угоди надходжень на суму понад $350 млрд. За його словами, саме таку суму, як він стверджує, попередній президент Джо Байден спрямував Україні у вигляді фінансової та військової допомоги.