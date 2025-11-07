Врожай олійних в Україні очікується на рівні 19,3–19,5 млн т, що майже на 2 млн т менше, ніж торік. Про це йдеться у дослідженні аналітичного відділу Forbes Ukraine.
- На відміну від кукурудзи, врожай олійних культур цього року скоротиться. Хоча ключову олійну культуру України – соняшник – засіяли на більшій площі, ніж торік, її врожайність наразі на 8% нижча за минулорічну. Ключові регіони (Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області) постраждали від тривалої посухи.
- Збір інших олійних культур – ріпаку та сої – також буде меншим, ніж торік. Посіви ріпаку зазнали скорочення врожайності за майже незмінних посівних площ. Врожайність сої зрос Voor на 6%, проте площі під нею скоротили майже на 20%.
- Зменшення врожаю стане викликом для переробки та збільшить вартість сировини для українських олієекстракційних заводів. До цього вони готувалися, намагаючись законодавчо обмежити експорт сировини.
Контекст
У 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 17,2 млн т олійних культур, олії та продуктів їхньої переробки – на 3,1 млн т менше, ніж у попередньому сезоні. Водночас завдяки зростанню цін експортна виручка зросла на 2,3% і перевищила $10 млрд.
Серпневі дані Мінекономіки свідчать про покращення врожайності зернових завдяки пізнішому збору в північних регіонах. Якщо на старті кампанії пшениця та ячмінь суттєво поступалися торішнім показникам, то нині врожайність практично зрівнялася з минулорічною.
У вересневому прогнозі USDA очікувалося скорочення врожаю соняшнику в Україні на 2% у 2025 році. Жовтневий звіт не вийшов вчасно через шатдаун у США.
Наприкінці 2024/25 МР на ринку відчувався дефіцит соняшникової олії через обмежену пропозицію насіння та переорієнтацію заводів на сою й ріпак. Внутрішні ціни на сиру олію зросли до 58 000–60 000 грн/т (FCA-завод), або $1160–1200/т. Експортні котирування: $1135–1145/т на серпневі поставки в порт і $1100/т – на вересневі.
Уряд скасував 10% експортне мито для аграріїв, які вивозять власновирощені сою та ріпак. Про це Forbes Ukraine повідомив інформований представник Кабміну.
