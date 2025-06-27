Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціально-економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти 86 субʼєктів з Росії. Відповідний указ №423/2025 опублікований на сайті Офісу президента 27 червня.

Деталі

У додатках до документа осіб, на яких накладено санкції, внесено 52 російських громадяни та 34 юридичні особи – податкові резиденти РФ.

У списку – компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами «Особливої економічної зони промислово-виробничого типу «Алабуга» і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва Shahed.

Санкції торкнулися постачальників верстатів та обладнання для підприємств ВПК РФ, транспортних підприємств, підприємств звʼязку та хімічних компаній, повʼязаних з російським ВПК.

Контекст

Дрони-камікадзе Shahed – баражуючі боєприпаси іранського виробництва, які Росія масово застосовує у війні проти України. Вони відомі простотою, дешевизною та здатністю вражати цілі на великій відстані. З 2022 року Росія почала локалізувати їх виробництво.

Основним центром виробництва дронів типу «Шахед» у Росії є спеціальна економічна зона «Алабуга» в Республіці Татарстан. З 2023 року там було значно розширено виробничі потужності, зокрема побудовано п’ять нових будівель для виготовлення БПЛА. Частина об’єктів оснащена захисними спорудами від атак українських дронів.

У липні 2023 року Росія офіційно розпочала власне виробництво Shahed-136, адаптувавши іранські технології. Локалізована версія отримала назву «Герань-2».

На середину травня 2025 року Росія виробляє близько 170 дронів типу «Шахед» щодня, включно з дронами-приманками (»Гербера-2», «Пародія»), за даними ГУР. До кінця 2025 року планується збільшення до 190 одиниць на добу.