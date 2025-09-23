Цены производителей промышленной продукции в августе ускорили рост до 7,3% в годовом измерении (по сравнению с августом 2024 года), в то время как в июле этот показатель составил 4,7%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Подробности

В пределах Украины в августе цены промпроизводителей выросли на 5,3% по сравнению с июлем, тогда как на экспорт рост составил всего 0,4%. За восемь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го цены в промышленности увеличились на 25,2%.

Основным драйвером ускорения роста цен в августе стало подорожание электроэнергии и газа на 9,4%. Значительный рост цен также зафиксирован в производстве металлургии (+1,7%), пищевой промышленности (+1,6%), перерабатывающей промышленности (+0,9%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (+0,5%), деревообрабатывающей промышленности (+0,4%), машиностроении и производстве компьютерова, а также в фармацевтической и химической промышленностях (0,1%).

В добывающей промышленности рост цен составил: сырая нефть и газ – 2,2%, добывающая промышленность и карьеры – 1,2%, металлические руды – 0,6%.

В то же время в некоторых секторах цены снизились: в производстве электрического оборудования – на 1,6%, кокса и продуктов нефтепереработки – на 1,5%, в текстильном производстве – на 1,1%, а также в добыче каменного угля и машиностроении – на 0,5%.

Контекст

В июле 2025-го индекс цен производителей промышленной продукции в Украине увеличился на 4,7% по сравнению с июлем 2024-го, что является самым низким ростом с апреля 2024 года.

В добывающей промышленности цены выросли на 4,4%, в перерабатывающей – на 11,5%, а в поставках электроэнергии, газа и пара зафиксировано снижение на 3%. Самый высокий рост в перерабатывающей промышленности наблюдался в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 18,9% (в том числе мяса – 25,1%, молочных продуктов – 18,4%, хлеба – 16,1%). В машиностроении цены выросли на 9,8%, в фармацевтике – на 14%, в текстильном производстве – на 7,2%. Наибольшее снижение цен зафиксировано в производстве кокса и нефтепродуктов (-12%), сахара (-6,9%) и добыче металлических руд (-1,8%). По категориям товаров цены выросли: промежуточного потребления – на 6,8%, инвестиционные – на 8,8%, потребительские краткосрочного использования – на 17,3%, длительного использования – на 7,1%.