За сезон 2023–2024 «Реал Мадрид» заробили більше, ніж будь-який інший футбольний клуб, і майже наздогнали найдорожчу спортивну команду світу «Даллас Ковбойз» із НФЛ. Forbes Ukraine розповідає, хто сьогодні формує верхівку світового футбольного рейтингу.

«Реал Мадрид» став другою командою в історії всіх видів спорту, яка перетнула позначку $1 млрд виторгу ще в січні 2025 року, закріпивши своє лідерство в рейтингу з 10 клубів, чия загальна вартість становить $49,5 млрд.

Це вже виглядає як традиція: четвертий рік поспіль і дев’ятий раз за останні 12 випусків рейтингу Forbes USA 30-ки найдорожчих футбольних клубів світу визнано іспанський «Реал Мадрид» – $6,75 млрд. Але цього разу в «королівського клубу» з’явилася нова прикраса в короні.