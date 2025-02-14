Next 250. Forbes запускает сбор анкет для нового списка амбициозных малых и средних бизнесов

Forbes Ukraine запускает сбор анкет в Next 250 – третий список перспективных малых и средних компаний, которые будут определять развитие Украины на годы вперед. Мы ищем динамические бизнесы с годовой выручкой от 10 млн грн до 1 млрд грн

В двух предыдущих списках Next 250 Forbes объединил 500 малых и средних предприятий в восьми индустриях. Первая итерация показала, что потенциал украинского МСБ безграничный. Нам удалось собрать более 1000 заявок от кандидатов, среди которых редакция отобрала 250 амбициозных компаний.

В 2024-м Forbes выпустил Next 250 2.0, выбрав самых перспективных из более чем 700 претендентов. На выходе – путеводитель частью украинского бизнеса, от успехов которого будет зависеть вид экономики страны в будущем.

Если ваша компания динамично растет в показателях, ставит амбициозные цели стать лидером в своей нише – предложите ее в третий список Next 250.

Зачем подавать заявку в Next 250

Next 250 для участников – возможность подтвердить свои достижения. Появление в списке может помочь привлечь потенциальных инвесторов и партнеров.

Редакция системно привлекает участников Next 250 к материалам Forbes. В течение 2023–2025 годов мы написали более 50 текстов-кейсов о бизнесах из списка. Герои Next 250 делились опытом для материалов Forbes о том, как выходить в европейский ритейл, получать максимум от международных выставок, развивать успешный бизнес в областных центрах и т.д.

Мы следим за новостями МСБ, описывая их достижения, а наиболее динамичные компании появляются в YouTube-проекте о звездах украинского бизнеса ForbesNEXT.

Условия Forbes Next 250

Сбор анкет в третий список Forbes Next 250 продлится два месяца – с 14 февраля по 14 мая 2024 года (сбор закрывается 17 мая в 10:00).

Финансовый порог – выручка от 10 млн грн до 1 млрд грн.

Компании, которые подавались в Next 250 в 2023-м и 2024 годах, но не попали в финальные списки, могут подаваться в этом году.

IT-компании не подходят для списка Next 250. Для них у Forbes есть отдельный продукт – рейтинг украинских стартапов. В Next 250 не могут подаваться бизнесы, которые входят в холдинги, являются собственностью иностранных компаний, каким-либо образом связаны с Россией.

Предложить компанию в список Forbes Next 250 можно в форме ниже или по этой ссылке.

Полный список Forbes Next 250 выйдет во второй половине июня 2025-го в предпринимательском номере журнала Forbes и на сайте Forbes.ua. Героев Next 250 представят на Форуме предпринимателей, который состоится во второй половине июня 2025 года.

Как питчить свою компанию в Next 250

Преимуществом будет, если вы расскажете о: уникальности продукта, скорости роста, масштабировании бизнеса. Оценивая компании, мы анализируем их жизнестойкость, менеджерские подходы, маркетинговые особенности, инновационность. Если ваш бизнес экспортирует, подробно расскажите о странах экспансии и достижениях на этих рынках.

В анкете есть вопросы о финансовых показателях компании (выручка, прибыль/убыток, динамика). Эти данные помогут Forbes лучше оценить компании, которые войдут в Next 250. Их отсутствие уменьшает шансы попасть в финальный список.

Избегайте формулировок «компания №1, самая успешная в нише, самая крупная, первая компания», если эти заявления не подтверждены показателями.

У Forbes Ukraine есть инструкция «Как писать о МСБ» – своеобразная памятка для журналистов. Мы решили помочь компаниям, которые питчат себя для Forbes, и открыли для них доступ к краткой версии этой инструкции. Вы можете прочитать ее по этой ссылке.

Редакторы Forbes Ukraine провели вебинар «Как малому и среднему бизнесу питчить себя для Forbes». Просмотрите его, чтобы лучше подготовить питч своей компании для Next 250.