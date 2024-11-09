Це тільки початок. Рада прийме закононопроєкт «Про ветеранське підприємництво». Про що він, для кого і на які зміни чекати?

29 жовтня 2024 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт «Про ветеранське підприємництво». Він пропонує створити спеціальні умови для ветеранів, допомогти їм інтегруватися в підприємницьке середовище та забезпечити стійку фінансову підтримку. Віталій Мацелюх, адвокат і керуючий партнер АО «Артіус», розібрав документ та пояснює, як працюватиме цей механізм на практиці

Законопроєкт визначає кілька категорій осіб, які можуть претендувати на статус субʼєкта ветеранського підприємництва та отримати фінансову й іншу підтримку. Ними можуть бути як фізичні особи-підприємці або самозайняті особи, які є ветеранами війни, членами сімей ветеранів чи загиблих Захисників і Захисниць України, так і корпоративний бізнес – юридичні особи, в яких вищезазначені особи володіють більшістю корпоративних прав у складі компанії (60% та більше).

Для отримання статусу бажаючим необхідно буде звернутися до Міністерства у справах ветеранів війни України, яке вносить запис про відомості щодо людей зі статусом суб’єкта ветеранського підприємництва до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Новий законопроєкт передбачає різні види держпідтримки для ветеранів-підприємців, зокрема:

Фінансова підтримка у формі грантів, пільгових кредитів, компенсації відсоткових ставок за кредитами та лізингових платежів. Наприклад, якщо ветеран вирішить взяти кредит на розвиток бізнесу, частину або всі відсотки за кредитом може компенсувати держава.

у формі грантів, пільгових кредитів, компенсації відсоткових ставок за кредитами та лізингових платежів. Наприклад, якщо ветеран вирішить взяти кредит на розвиток бізнесу, частину або всі відсотки за кредитом може компенсувати держава. Інформаційна та консультаційна підтримка : доступ до актуальної інформації про доступні програми, консультації з розвитку бізнесу, допомога у питаннях експорту, виробництва та інновацій.

: доступ до актуальної інформації про доступні програми, консультації з розвитку бізнесу, допомога у питаннях експорту, виробництва та інновацій. Підвищення кваліфікації: держава планує фінансувати тренінги, курси перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів, що сприятиме зростанню професійного рівня ветеранських підприємств.

Підтримка ветеранського підприємництва реалізовуватиметься через спеціальні державні, регіональні та місцеві програми, розроблені Міністерством у справах ветеранів й органами місцевого самоврядування. Їх адаптуватимуть до потреб ветеранів у різних регіонах України. Кошти на реалізацію програм розподілятимуться через бюджетну установу «Український ветеранський фонд». Вона буде головним посередником між державою та ветеранами-підприємцями у питаннях отримання фінансової допомоги.

Для зручності учасників планується створити Єдиний державний веб-портал для ветеранів-підприємців. На ньому ветерани зможуть отримати доступ до інформації про чинні програми підтримки та умови участі. Термін дії закону, який депутати ще мають прийняти в другому читанні, – 10 років після завершення воєнного стану.

Це тільки початок

Законопроєкт не визначає конкретного механізму надання підтримки, а лише окреслює загальні принципи та можливі види допомоги ветеранам. Це означає, що на практиці ветерани ще не зможуть скористатися всіма запропонованими формами підтримки. Документ закладає базу для подальших дій – мають створюватися окремі державні, регіональні та місцеві програми підтримки ветеранів-підприємців.

Процес тривалий, адже для реалізації положень законопроєкту потрібно розробити і затвердити детальні програми підтримки на рівні держави та регіонів, створити органи й ресурси для впровадження програм, залучити громадські організації для забезпечення діалогу та представлення інтересів ветеранів.

Крім того, кожна нова програма підтримки потребуватиме часу для затвердження на рівні Кабміну. Регіональні та місцеві програми мають бути погоджені з державними цілями і в розрізі фінансування з місцевих бюджетів. Тому до повного запуску ініціатив може знадобитися час, протягом якого ветерани, ймовірно, отримуватимуть консультаційну та освітню підтримку. Фінансова допомога та інші форми підтримки будуть реалізовані поступово.