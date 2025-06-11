Соглашение о недрах со США изменит правила игры на украинском рынке недропользования. За 2025–2026 годы Украина может продать на аукционах лицензий на 25 млрд грн, соглашения о разделе продукции на стратегическое сырье могут уйти в прошлое, а экспорт в Китай будет под угрозой. Какие преимущества и риски юридических манипуляций несет соглашение о недрах, объясняет Дмитрий Кащук, директор по развитию «Геологической инвестиционной группы», глава комитета недропользования Европейской Бизнес Ассоциации.

Украина и США 17 апреля подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах. 13 мая Агентство государственно-частного партнерства при Министерстве экономики и Международная финансовая корпорация развития США DFC подписали соглашения для создания совместного инвестиционного фонда.

Украина планирует презентовать первые инвестиционные проекты в рамках фонда на конференции по восстановлению Украины (URC2025), которая состоится в Риме 10–11 июля, говорил ранее заместитель министра экономики Тарас Качка.

Как соглашение со США может изменить украинский рынок недропользования и на что бизнесу сейчас стоит обратить внимание при разработке проектов в этой сфере?

Аукционы вместо соглашений о разделе продукции

Взносы Украины в совместный с США инвестфонд будут формироваться с доходов от новых проектов в недропользовании. Как обеспечить наибольшую цену? Единственный реальный инструмент – конкурентные аукционы по продаже лицензий по разведке и добыче ископаемых.

Поэтому правительство вряд ли будет проводить новые соглашения о разделе продукции (СРП) на стратегическое сырье. Поскольку в СРП инвестор не платит за лицензию.

В собственности государства есть ценные лицензии на критичные минералы и углеводороды, включая объекты, аннулированные решением СНБО в 2021 году. Если государство выставит эти лицензии на торги, то доходы от их продаж в 2025–2026 годах могут превысить 25 млрд грн, по оценке потенциальной стоимости объектов. Среди них – участки с залежами лития, титана, золота, нефти и газа.

Торги будут открытыми, а правила – одни для всех. Это снимает вопрос, на который указывают отдельные критики: в соглашении якобы отдано предпочтение американским компаниям, что может нарушить положение Директивы 94/22/ЕС о недискриминационном доступе к природным ресурсам.

Наихудщее, что может сделать Украина, – это сформировать свой вклад в Фонд за счет самих лицензий, для этого придется менять Кодекс Украины о недрах, добавив еще одно основание выдачи лицензий без аукциона.

Контроль за экспортом: новые правила игры

Соглашение предусматривает согласование с инвестфондом условий экспорта украинских полезных ископаемых. Фонд может разрешить или заблокировать экспорт в отдельные юрисдикции, в частности в те, которые связаны с поддержкой терроризма (Ирана, Северной Кореи, России).

В реальности это может относиться и к Китаю. Хотя он не включен в санкционные списки, очевидно, воспринимается американской стороной как стратегический оппонент. Такие ограничения вполне понятны с точки зрения геополитики США, для украинских предприятий это создает реальные экономические потери. Китай сегодня является одним из самых крупных покупателей украинских полезных ископаемых, в частности ильменита, предлагая более выгодные условия, чем большинство других игроков.

Стоимость запасов полезных ископаемых в Украине.

Привлечение капитала: юридические границы и рыночные последствия

В основном инвестиционные транзакции в сфере недр в Украине проходят через полную или частичную продажу корпоративных прав. Пока неясно, будет ли такая продажа считаться «привлечением капитала» в рамках сделки. Ведь в США капитал в большей степени привлекается на общественных рынках акций.

Если продажа корпоративных прав признается формой привлечения капитала, это будет иметь фундаментальные последствия для рынка. В частности, это может означать, что все будущие соглашения будут совершаться в безналичной форме. Ведь предоставление им инвестиционного статуса делает невозможным смешанный или наличный расчет, который часто использовали ранее.

Это будет способствовать «отбеливанию» рынка, уменьшению теневых схем и повышению доверия со стороны международных игроков.

Гарантии, которых не существует

Отдельное внимание привлекает положение о «неизменности законодательства». Но у правительства Украины нет полномочий гарантировать неизменность законодательства, ведь это исключительно прерогатива Верховной Рады.

Это создает рисковую ситуацию тем: с одной стороны, декларация о неизменности правил игры должна стать основой доверия инвестора, с другой – она не имеет под собой правовой почвы.

Если же неизменность законодательства будет применена не только к самому Фонду, но и к входящим в него компаниям, то для украинских компаний партнерство с Фондом станет самым ценным активом.

Ключевым в этом контексте является трактование упомянутой гарантии в привязке к соглашению об ограниченном партнерстве. Ведь именно в ее до сих пор не обнародованном тексте могут быть заложены юридические формулировки, которые станут определяющими.

Остановка выдачи спецразрешений

Несмотря на отсутствие опубликованного текста соглашения об ограниченном партнерстве, его подписание уже имеет существенное влияние.

Государственная служба геологии и недр Украины временно приостановила выдачу и переоформление спецразрешений на пользование недрами, а также согласование программ работ по полезным ископаемым, которые подпадают под действие соглашения.

В то же время фонд пока не начал свою работу. Это создает задержку, требующую системного урегулирования. Она ставит под риск как текущие процессы компаний, так и возможность привлечения инвесторов, ведь правовая неопределенность является токсичной для любого бизнеса.

Несогласованность терминологии

В тексте соглашения использован термин «минералы» (minerals). В законодательстве Украины этот термин как отдельное понятие не имеет четкого определения.

Вместо этого используется термин «полезные ископаемые», что охватывает минеральные вещества, имеющие промышленное значение.

Между этими терминами большая разница, и без четкого правового толкования это может привести к критическим правовым коллизиям. Отсутствие такой ясности в соглашении о недрах – это не просто языковая неточность, а потенциальная точка конфликта между государственными органами, инвесторами и пользователями недр.

Важной предпосылкой для внесения изменений в соглашение должно быть всестороннее публичное обсуждение со стейкхолдерами.

Хотя в приложениях прямо предусмотрена возможность дополнения или изменения положений соглашения, пока неясно, кто именно инициирует эти изменения, при каких процедурах и каким образом. Критически важно, чтобы любые изменения проходили через прозрачный процесс обсуждения с привлечением экспертов и всех заинтересованных сторон.

Соглашение о недрах – реальный шанс для Украины поднять стандарты рынка до международного уровня. Главное – правильно использовать этот шанс. Бизнесу уже сегодня следует учитывать условия сделки при структуризации собственных проектов и оценке активов.