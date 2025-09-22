ESG-принципы оказались в центре глобального парадокса: термин «ESG» все реже используется компаниями, но требования к устойчивому развитию только усиливаются. В США BlackRock и другие гиганты перешли к тактике «тихого ESG», избегая политической токсичности, в то время как объем ESG-инвестиций растет до $3 трлн и может достигнуть $40 трлн к 2030 году. Какие вызовы это создает для украинского бизнеса, рассказывает Алина Соколенко, глава Ассоциации экспертов по устойчивому развитию

Экологические, социальные и управленческие принципы (ESG) оказались в центре мировых дискуссий. Для одних это символ woke capitalism и политическая мишень, для других – основа стратегии развития бизнеса и долгосрочных инвестиций.

Политика vs инвестиции

В США ESG-принципы стали политическим полем боя. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2024 году сигнализировало новую волну атак на «устойчивое развитие», которое подается как идеологический проект. Каждая компания или инвестиционный фонд, продвигающий экологические стандарты, рискует попасть под огонь критики со стороны республиканских администраций.

Самый яркий пример – инвестиционная компания BlackRock. Еще недавно гендиректор Ларри Финк являлся одним из главных голосов глобальной ESG-дискуссии. Его ежегодные письма акционерам стали указателем для корпораций во всем мире, подчеркивая, что «устойчивое развитие – это новый стандарт ведения бизнеса». Но теперь риторика BlackRock стала более сдержанной.

Штаты Техас и Флорида обвинили компанию в идеологическом давлении на энергетический сектор и объявили «анти-ESG крестовый поход». Государственные пенсионные фонды отозвали миллиарды долларов из-под управления BlackRock, демонстрируя избирателям, что не допустят дискриминации нефти и газа.

В ответ компания выбрала тактику «тихого ESG»: продолжает инвестировать в возобновляемую энергетику и низкоуглеродистые технологии, но без громких заявлений. BlackRock реже использует термин ESG, делая акцент на «долгосрочных рисках и возможностях», чтобы избежать политической токсичности.

Эта история иллюстрирует более широкий раскол в США. Федеральный уровень демонстрирует откат: инициативы SEC по климатической отчетности заморожены, ESG-законодательство заблокировано. В то же время штаты, такие как Калифорния и Нью-Йорк, продвигают свои программы прозрачности, компенсируя вакуум, созданный Вашингтоном. Бизнес оказывается в парадоксальной ситуации: балансирует между противоположными требованиями одной страны.

Тем не менее бизнес не отказывается от принципов постоянства. Для гигантов BlackRock, Vanguard или State Street ESG – прежде всего, инструмент управления рисками: изменения климата, перебои поставок, социальные конфликты и правовые иски. Даже если термин ESG звучит реже, его содержание формирует корпоративные стратегии.

В Европе картина противоположная – политический консенсус вокруг устойчивого развития прочный: принимаются новые регламенты, правительства вкладывают миллиарды в зеленую трансформацию. Для многих стран Азии ESG – это не вопрос политических споров, а инструмент экономической выживаемости в мире, где изменение климата оказывает прямое влияние на безопасность и развитие.

ESG в 2025 году: от деклараций до обязательности

Несмотря на критику и скепсис, глобальный рынок ESG-инвестиций растет. Объем активов в фондах, ориентированных на принципы устойчивого развития, превысил $3 трлн. К 2030 году ESG-активы могут достигнуть $40 трлн, по прогнозам Bloomberg Intelligence. Это четверть мировых активов в управлении. Другие исследования прогнозируют амбициозный рост – до $80 трлн в 2030-м и свыше $160 трлн к 2034 году.

В 2025 году компании сталкиваются с новыми вызовами из-за изменений климатической и энергетической политик, антикоррупционных мер и растущего давления на прозрачность бизнеса. Ключевые векторы трансформаций:

• сужение фокуса на материальные риски и возможности;

• возрастание роли корпоративного управления;

• рост юридических рисков и необходимости защиты от greenwashing -исков.

Эти изменения формируют новую динамику корпоративного развития, особенно с учетом дедлайна CSRD в 2026 году, который сделает прозрачную отчетность обязательной для большинства международных компаний.

Пять ключевых прогнозов

ESG как термин отходит на второй план, но суть сохраняется. Компании меньше используют аббревиатуру, фокусируясь на материальных рисках, возможностях и воздействии.

Корпоративное управление выходит на первый план. В мире политической и климатической неопределенности governance становится предохранителем против «политического налога на бизнес».

Интеграция ESG в бизнес-стратегии становится мейнстримом. CSRD и ожидания инвесторов делают устойчивое развитие частью корпоративных стратегий.

В США – сворачивание ESG-регулирования на федеральном уровне. Это создает пробелы, которые пытаются заполнить штаты, углубляя региональные отличия.

Растет количество исков и развитие отраслевого сотрудничества. Greenwashing и цепи поставок под пристальным вниманием судов, в то время как компании объединяются для выработки единых стандартов.

Украина: от добровольности к регуляторным обязательствам

В Украине ESG переходит с добровольных инициатив в сферу обязательных требований по евроинтеграции и внутренним реформам финансовой системы.

Во-первых, в 2021 году НБУ представил Белую книгу «ESG-факторы для банковской системы Украины» – фундамент политики для устойчивых финансов. В документе определены подходы к учету экологических, социальных и управленческих рисков в деятельности банков и заложен курс на интеграцию ESG в пруденциальные стандарты.

Во-вторых, Фонд развития предпринимательства, администрирующий программу «Доступные кредиты 5-7-9%», уже начал включать ESG-элементы в кредитные продукты. Это означает, что даже малый и средний бизнесы все больше зависят от прозрачности деятельности, экологических практик и социальной ответственности для получения льготного финансирования.

В-третьих, правительство и парламент с европейскими партнерами работают над адаптацией ключевых регламентов ЕС – CSRD, CSDDD, EUDR – к украинскому законодательству. В ближайшие годы ожидается поэтапное внедрение требований к нефинансовой отчетности для крупных компаний и банков, что гармонизирует национальные правила с европейскими.

Последствия для украинского бизнеса

Выход на европейские рынки потребует полного соответствия CSRD. С 2026 года крупные украинские компании и работающие с ЕС банки будут обязаны обеспечить прозрачную ESG-отчетность.

Финансовый сектор сталкивается с новыми требованиями. Ощадбанк, Укрэксимбанк и другие учреждения уже интегрируют ESG-подходы в кредитный анализ, и этот процесс будет ускоряться.

Аграрный и экспортоориентированный бизнес ощутят более жесткие требования к постоянству цепей поставок, особенно в контексте регламента EUDR.

Юридические риски будут расти: greenwashing в маркетинге, неточная отчетность или игнорирование климатических рисков могут привести к санкциям и потере рынков.

Открываются новые возможности: ЕС и международные финансовые институты будут наращивать финансирование зеленых и социально значимых проектов, создавая доступ к более дешевым ресурсам для компаний, отвечающих ESG-стандартам.

Сегодня ESG приобретает различные интерпретации в зависимости от политики, континента или отрасли. Однако смыслы, заложенные десятилетия назад, не исчезают – только трансформируются в новые контексты. «Ничто бесследно не исчезает», – напоминает правило биолога Барри Коммонера. Так же и ESG: изменяя форму и риторику, будет оставаться неотъемлемой частью стратегического мышления компаний и инвесторов.