Лидер топливного рынка ОККО Виталия Антонова усиливает свое аграрное направление бизнеса . Топливный гигант приобрел компанию «Кайрос-Холдинг», владеющую 16 600 га земли. Похоже, что ОККО уже пару месяцев контролирует этот актив, а сейчас финализировал удобно структурированное соглашение. Почему ОККО часто все покупает у одних и тех же львовских бизнесменов и зачем топливная компания скупает агробизнесы?

Группа компаний OKKO Виталия Антонова 17 июля получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение агрокомпании «Кайрос-Холдинг». Этой компании нет и года с даты основания. Ее финансовые показатели усложняют возможную оценку сделки – при выручке за прошлый год меньше полумиллиона гривен, долг – около 860 млн грн.

Как ОККО будет разбираться с этими долгами? Пресс-служба компании не смогла предоставить развернутых комментариев относительно сделки, пообещав сделать это через несколько недель. Земли «Кайрос-Холдинга», расположенные в Тернопольской и Ровенской областях, имеют высокие показатели урожайности, пояснили в пресс-службе.