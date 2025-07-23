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Сделка без сделки. Земельный банк ОККО был около 50 000 га, они купили «Кайрос-Холдинг» с 16 600 га, и осталось 50 000 га. Секреты М&A стратегии топливного гиганта

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes
Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

5 хв читання

Власник ОККО Віталій Антонов /коллаж Анастасия Савеленко

Холдинг ОККО вышел на аграрный рынок в 2016 году, но скупать землю начал в 2024 году. Фото коллаж Анастасия Савеленко

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Лидер топливного рынка ОККО Виталия Антонова усиливает свое аграрное направление бизнеса. Топливный гигант приобрел компанию «Кайрос-Холдинг», владеющую 16 600 га земли. Похоже, что ОККО уже пару месяцев контролирует этот актив, а сейчас финализировал удобно структурированное соглашение. Почему ОККО часто все покупает у одних и тех же львовских бизнесменов и зачем топливная компания скупает агробизнесы?

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Группа компаний OKKO Виталия Антонова 17 июля получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение агрокомпании «Кайрос-Холдинг». Этой компании нет и года с даты основания. Ее финансовые показатели усложняют возможную оценку сделки – при выручке за прошлый год меньше полумиллиона гривен, долг – около 860 млн грн.

Как ОККО будет разбираться с этими долгами? Пресс-служба компании не смогла предоставить развернутых комментариев относительно сделки, пообещав сделать это через несколько недель. Земли «Кайрос-Холдинга», расположенные в Тернопольской и Ровенской областях, имеют высокие показатели урожайности, пояснили в пресс-службе.

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