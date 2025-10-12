Масштабирование стартапа выглядит привлекательно: новые рынки, быстрый рост, первые крупные инвестиции. Но после 50-200 сотрудников привычные управленческие модели ломаются. Основатель перегружен, команды живут в собственных ритмах, а ключевые инициативы зависают без ответственных. Ответом может стать введение позиции Chief of Staff. Об особенностях этой должности рассказывает Chief of Staff Headway Inc Александр Ярошенко

Когда стартапы вырастают в мультипродуктовые бизнесы на сотни работников, в них все чаще появляется Chief of Staff – должность, когда-то являвшаяся атрибутом Белого дома. Такой специалист помогает CEO совместить стратегию с операционной деятельностью.

Он автономный игрок топ-ровня, который синхронизирует команды, удерживает фокус на приоритетах и ​​ведет кросс-функциональные инициативы: от привлечения инвестиций до выхода на новые рынки. Поэтому обычно у него бэкграунд в финансах, аналитике или инвестициях.

С 2019-го по 2022-й LinkedIn зафиксировал прирост таких вакансий на 1900%. Профилей с этим титулом – более чем на треть. Примечательно, что почти 30% таких позиций появилось в компаниях с менее 100 сотрудниками.

Если раньше эта должность ассоциировалась с правительством или корпорациями из списка Fortune 500, то сегодня Chief of Staff есть в Meta, Revolut и Duolingo. Украинские стартапы с западными инвесторами тоже интегрируют их в свои команды: ИИ-стартап Grammarly, инновационный парк UNIT.City, фонд Flyer One Ventures.

Рядом возникает схожая роль – Founder’s Associate. Это «первая линия поддержки» для основателя. Он берется за аналитику, координацию между направлениями, запуск процессов.

Ключевой вопрос: когда именно следует пригласить в вашу команду таких специалистов.

В какой момент компании действительно нужен Chief of Staff

Задач больше, чем ресурсов. На этапе масштабирования количество инициатив растет быстрее, чем руководство может их качественно обработать.

Задача Chief of Staff – построить систему так, чтобы CEO оставался сфокусированным на бизнесе, продукте или актуальном операционном вызове, а все остальные процессы двигались синхронно. Он не заменяет команду, а ускоряет работу благодаря координации и подготовке.

Когда Headway Inc привлекал инвестиции от Bullhound Capital, одновременно двигались десятки процессов: переговоры с инвестиционными фондами, подготовка питч-деков и квартальных обновлений, работа юристов, финансовое моделирование. В результате нам удалось получить список условий (term sheet) через шесть недель вместо привычных шести месяцев.

Основатель перегружен. Часто много времени фаундера уходит на текущие задачи, не создающие добавленную стоимость, но забирающие ресурс. В моей практике Founder’s Associate берет на себя классические задачи: проверку отчетности, исследование и анализ рисков, координацию между департаментами. Это дает учредителям быстроту и точность для принятия решений.

Подобный подход применяет и Revolut: в компании действует программа Founder’s Associate, созданная для того, чтобы помогать топ-менеджерам прорабатывать инициативы на уровне всей компании и масштабировать ключевые процессы.

В Revolut действует программа Founder’s Associate, созданная для того, чтобы помогать топ-менеджерам прорабатывать инициативы на уровне всей компании и масштабировать ключевые процессы

Команды работают в разных ритмах. Маркетинг, продукт, финансы и разработка нередко превращаются в «островки» со своими метриками и дедлайнами.

Пять лет назад в Genesis я столкнулся с ситуацией, когда регуляторные изменения платежного провайдера поставили под риск миллионы долларов выручки. Юристы, финансисты и продуктовые команды видели проблему каждый со своей стороны. Без единого плана компания потеряла бы критическое время.

Задача Founder’s Associate заключалась в том, чтобы свести эти взгляды вместе: определить приоритеты, синхронизировать дедлайны и коммуникацию. В результате инфраструктуру удалось восстановить через две недели.

Founder’s Associate не принимает решения вместо специалистов, но делает так, чтобы они работали как единая система.

Периоды больших перемен. Привлечение инвестиций, запуск продуктов на новых рынках или подготовка к IPO – трансформационные этапы, когда требуется особое внимание к деталям. В таких моментах Chief of Staff выступает «архитектором процесса», объединяющим интересы инвесторов, учредителей и внутренних команд, сокращая время и снижая риски для компании.

Перед IPO Duolingo существенно изменила организационную структуру и подход к делегированию. CEO компании постепенно отошел от микроменеджмента к роли стратегического руководителя и культурного носителя, а значительную часть операционных и коммуникационных функций взяла на себя команда топ-менеджмента, включая Chief of Staff.

Эта роль помогает интегрировать принципы компании в большие команды, координирует стратегические инициативы и отношения с инвесторами.

Пять ключевых навыков Chief of Staff

По выводам McKinsey, почти две трети руководителей аппарата вырастают внутри компаний, хотя универсального рецепта нет. В Headway Inc эта роль стала естественным ответом на вызовы масштабирования: компания растет, расширяет портфель продуктов и готовится к выходу на публичный рынок.

Какие навыки нужны:

Финансовая грамотность и аналитическое мышление. Не аудиторские знания, а способность видеть бизнес в цифрах: понимать юнит-экономику, логику привлечения инвестиций и сразу считать, где риски, где возможности.

«Мышление роста» и универсальность. В масштабировании всегда возникают задачи вне твоего опыта. Важно быстро переключаться между юридическими документами, продуктовой аналитикой или HR-политиками без потери глубины.

Системное видение. Когда растут жалобы в службе поддержки, падает активация и отдел продаж жалуется на лиды – это может быть не три проблемы, а одна. Важно увидеть эти связи и найти подлинное «узкое место».

Коммуникация и координация. В быстром росте компании легко утонуть в сотнях чатов, отчетов и апдейтов. Chief of Staff сводит данные в единую картину и структурирует их для принятия решений.

Технологическая адаптивность. Новые инструменты появляются постоянно. Умение быстро интегрировать AI-ассистентов или сервисы для автоматизации работы команды становится базовым навыком.

Роль Chief of Staff помогает быстрее масштабироваться, эффективнее работать с инвесторами и уменьшить «управленческий долг».